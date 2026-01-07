Рожден ден днес има Георги Господинов

Рожден ден днес има големият писател и първият българин, носител на литературната награда "Букър", Георги Господинов. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи през новата година.
Да почерпят още:
Андрей Янев, художник
Братан Ценов, треньор, световен и европейски шампион по класическа борба
Велизар Енчев, журналист
Калина Крумова, тв водеща
Стойчо Стойчев, политолог
Проф. д-р Анна-Мария Борисова, д.м.н., началник Клиника по ендокринология в УМБАЛ „Софиямед“
Проф. д-р Елена Порязова, началник отделение по Клинична патология в УМБАЛ „Пълмед“
Д-р Тодор Драганов, началник Отделение по съдова хирургия в МБАЛ „Бургасмед“
