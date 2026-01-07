Рожден ден днес има Георги Господинов

Рожден ден днес има големият писател и първият българин, носител на литературната награда "Букър", Георги Господинов. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и успехи през новата година.

Да почерпят още:

Андрей Янев, художник

Братан Ценов, треньор, световен и европейски шампион по класическа борба

Велизар Енчев, журналист

Калина Крумова, тв водеща

Стойчо Стойчев, политолог

Проф. д-р Анна-Мария Борисова, д.м.н., началник Клиника по ендокринология в УМБАЛ „Софиямед“

Проф. д-р Елена Порязова, началник отделение по Клинична патология в УМБАЛ „Пълмед“

Д-р Тодор Драганов, началник Отделение по съдова хирургия в МБАЛ „Бургасмед“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com