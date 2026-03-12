Паника в Москва! Губят се милиони долари

През последната седмица в центъра на Москва бяха регистрирани няколко големи прекъсвания на мобилния интернет, съобщават местни медии. Заради липсата на връзка бизнесът е загубил около 70 милиона долара само за пет дни.

Най-засегнатите сектори от спирането на интернета са таксиметровите услуги, услугите за споделено ползване на автомобили, куриерските услуги, както и търговията на дребно, предаде Актуално.

Прекъсванията са станали без предупреждение, а властите не са обяснили причините, позовавайки се на засилените мерки за сигурност.

Има предположения, че властите в Кремъл тества технология за "бял ​​списък“, при която достъпът е ограничен само до определени ресурси.

Вчера стана ясно, че руските предприемачи все по-често обмислят затваряне на бизнеса си на фона на влошаващи се в Русия икономически условия и технически проблеми, включително прекъсвания на мобилния интернет. Според проучване на Фондация "Обществено мнение" (FOM) и Висшето руско училище по икономика (HSE), приблизително 31% от предприемачите в Русия обмислят затваряне или продажба на бизнеса си.

През първото тримесечие на 2026 г. това число се е увеличило с 8 процентни пункта в сравнение със същия период на 2025 г., сочи материал на руското издание "Ведомости".

