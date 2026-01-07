Времето се обръща. Голяма изненада на Ивановден

Празничният 7 януари ще донесе облачно и ветровито време в почти цялата страна, като дъждът няма да подмине Западна и Централна България. Най-сериозни валежи се очакват в крайните южни райони, показват прогнозите.

Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който ще задържи температурите необичайно високи за началото на януари – между 10 и 15 градуса. В Северозападна България обаче ще е чувствително по-студено – 2–4 градуса. В Дунавската равнина вятърът ще се обърне от запад-северозапад, със захлаждане и нахлуване на студен въздух. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък, когато ще има реален риск от поледици.

В планините времето ще бъде сурово и динамично – облаци, дъжд и значителни количества валежи в южните части на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг, а силен до бурен югозападен вятър ще усложнява обстановката. Температурите ще достигат около 9 градуса на 1200 метра и 3 градуса на 2000 метра.

По Черноморието облаците ще доминират, а следобед ще превали дъжд. Вятърът ще бъде умерен до временно силен от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 15 и 17 градуса, морската вода – 9–11 градуса, а вълнението – 3–4 бала.

В София слънцето изгрява в 7:57 ч. и залязва в 17:09 ч., като денят ще продължи 9 часа и 12 минути. Луната залязва в 10:31 ч. и изгрява в 22:01 ч., три дни преди последна фаза.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com