Внимание! Жълт код за поледици днес в три области на България
НИМХ предупреждава за опасни сутрешни условия и намалена видимост
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НИМХ предупреждава за опасни сутрешни условия и намалена видимост
Топ климатологът проф. Георги Рачев обяви кога идва затоплянето. Преди него обаче ни дебне опасност - поледици, с които ледените дни ще приключат.Деня...
Доста студено ще остане времето в следващите няколко дни
Метео Балканс удари голямата аларма
17 са с тежки травми
Най-сериозни валежи се очакват в крайните южни райони
Поведен ден с опасно време и предупредителни кодове ни очаква днес. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа...
Какви са възможните последици?
След топлия Йордановден ни чака нещо невиждано
Очаква се смесен тип валеж и ниски температури
Какво ни чака
Какво ни чака до часове
Засегнати бяха най-малко 150 заминаващи и 160 пристигащи полета
Не пътувайте през проходите, ако не е крайно наложително
На места в страната е обявен жълт код за опасно време
Ето подробната прогноза
На много места в Западна България ще има условия за поледици
Поледици в страната
Има условия за поледици
Максималните ще са между 5 и 10 градуса