Жълт код в 3 области в петък. Сериозна опасност

Очаква се студен и облачен петък, с повече вятър и валежи от сняг на много места. Снежно ще е в Източна България, а на Североизток предстоят опасни заледявания.

За три области в петъчния ден - Силистра, Добрич и Варна, е обявен жълт код за поледици. Снежната покривка там ще достигне 10 см.

Вятърът от североизток ще се усили, а с него температурите ще се понижават от минус 3 на североизток до 10 градуса по крайните югозападни райони.

В София температурата ще е 8 градуса, 6 в Пловдив, а във Варна около нулата.

Доста студено ще остане времето в следващите няколко дни, в които ще има и превалявания от сняг, призна Алис Борисова.

В началото на новата седмица ще има все по-малко облаци и понижение на температурите, и така до вторник. Тогава освен повече слънчеви часове, предстои и леко повишение на температурите, като вероятността за валежи ще е малка, добави по бТВ синоптичката.

