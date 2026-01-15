Топ синоптик прогнозира: Минус 19 градуса, 10 см сняг, възможни са и...

Последният по-топъл ден за месеца вече е факт, а от утре страната навлиза в типичен зимен режим с рязко понижение на температурите, снеговалежи и повишен риск от заледявания.

Това стана ясно от прогнозата на синоптика Петър Янков в ефира на "България сутрин". Той предупреди, че януари ще донесе повече минуси, отколкото плюсове.

Още днес времето остава сравнително меко, със слънчеви часове и високи за сезона температури, особено в южните райони. Но промяната ще бъде бърза и осезаема.

"Днес е последният по-топъл ден с повече слънчеви часове и високи температури. В столицата максималната температура ще бъде между 8 и 9 градуса, а в крайните южни райони - до 13-14 градуса. По поречието на Дунав има ниски облаци и мъгли, а от късно следобед и през нощта от североизток започва пренос на по-студен и влажен въздух, като утре времето коренно ще се промени", каза Янков пред Bulgaria ON AIR.

От утре започват снеговалежи в северните части на страната, а в южните - смесени валежи от дъжд и сняг. През почивните дни България ще попадне под влиянието на студени и влажни въздушни маси, което ще задържи температурите ниски.

"През почивните дни България ще бъде обхваната от студени влажни въздушни маси. В събота ще превалява в югозападните райони, на изток ще има разкъсана, но значителна облачност. В неделя в североизточните части ще превалява слаб сняг, а на запад ще има повече слънчеви часове, но ще бъде студено. В събота в София максималната температура ще бъде около 2 градуса, а в неделя - минус 2", отбеляза Янков.

По планините условията ще бъдат зимни - със значителна облачност, слаби снеговалежи и ниски температури, особено по високите части. Въпреки това неделята се очертава като по-подходящ ден за зимен туризъм.

Истинският студ предстои в края на следващата седмица, когато температурите ще останат отрицателни денонощно - класическо мразовито време.

"Това е време, когато през цялото денонощие температурите са отрицателни. От петък започва пренос на студен въздух, който ще обхване страната. Минималните температури в населените места ще бъдат между минус 17 и минус 19 градуса, а максималните - от минус 9 до минус 6", коментира Янков.

В средата на следващата седмица се очаква циклон, който ще премине южно от страната, но ще създаде условия за по-интензивни снеговалежи в южните райони, с очаквана снежна покривка между 5 и 10 см.

В Добруджа са възможни виелици, поледици и сериозно усложнение на пътната обстановка.

Синоптикът предупреди шофьорите да бъдат особено внимателни, тъй като ниските температури ще бъдат изпитание както за пътната мрежа, така и за техническото състояние на автомобилите.

Леко затопляне се очаква едва след 29 януари, когато температурите ще се върнат в рамките между минус 2 и плюс 3 градуса, но снеговалежите ще продължат - напомняне, че зимата е в разгара си.

