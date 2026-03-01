Тити проговори от Тел Авив. Бомба на 500 метра от него

Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов обяви какво се случва с него в Израел и по какъв начин се очаква да се прибере в България. Вчера специално пред БЛИЦ СПОРТ той обясни, че се намира в Тел Авив и очаква възможност да пътува до България с баскетболния тим на Апоел (Тел Авив).

„Обстановката е сериозна, независимо от огромния опит, който имат израелците. Няма паника, в никакъв случай. Да ви кажа честно, до вчера, докато гръмна бомбата на 500 метра от апартамента, където съм, аз малко подценявах ситуацията и гледах по-шеговито, но нещата са сериозни“, заяви Папазов пред БНТ.

"Това е реална война. За съжаление, през 21-ви век сме свидетели на невиждани човешки безумия. Но това са фактите. В момента съм на 60 километра на север от Тел Авив. Имаше вариант да се пътува до Йордания. Последната информация е, че тръгваме на 400 км оттук към Елад. Оттам най-вероятно през Атина и до София, за да се приберем", каза още 58-годишният баскетболен специалист.

"Реални бомби, реална война. Аз съм човек, който е позитивен, искам да благодаря на всички. Много съобщения получих, благодаря и на посланичката, която се обади. Искам да са спокойни всички и вярвам, че скоро ще бъда у дома. Аз съм човек, който безумно вярва в Господ", завърши Тити Папазов.

