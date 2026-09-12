Тити проговори от Тел Авив. Бомба на 500 метра от него
Подценявах ситуацията, много е сериозна, каза президентът на баскетболния Левски
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Подценявах ситуацията, много е сериозна, каза президентът на баскетболния Левски
Тити призна, че е упражнил насилие над своя бивша приятелка, за да я накаже за изневяра
Наставникът на "Левски Лукойл" твърди, че не е реагирал нито веднъж на отсъжданията в ущърб на неговия тим
Да прехвърлят бързо акциите на Сираков, каза Емил Велев
София. Наставникът на БК "Левски" Константин Папазов на специален брифинг отправи своя апел към „синя България", след като на 14 февруари се отнесат с...
"Левски" настоява да посрещне "Цървена звезда" в "Арена Армеец" на 23 декември. Тогава е домакинството на "сините" срещу сръбския гранд в Адриатическа...
Белград. Момчетата на Тити Папазов стартираха на Адриатическата лига в Белград с тежка загуба. Баскетболистите загубиха с 55:85 при гостуването си на...
София. Старши треньорът на баскетболния "Левски" Константин Папазов подаде оставка като член на управителния съвет на Българската федерация по баскетб...