Тръмп и Ердоган се чуха! Обсъдиха новата война

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, за да обсъдят регионалните събития, включително атаките срещу Иран, предаде Анадолската агенция.

„Последната ситуация и текущите събития в Иран и страните от Персийския залив“ бяха обсъдени от двамата лидери, написа турският директор по комуникациите Бурханетин Дуран в X.

Разговорът се провежда на фона на засиленото напрежение в региона и дипломатическите усилия на Анкара да намали ескалацията и да насърчи диалога в Близкия изток, където събитията, свързани с Иран и съседните държави от Персийския залив, предизвикаха международна загриженост.

