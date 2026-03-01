Наша топ банкерка проговори от бомбоубежище в Дубай

Бившият изпълнителен директор на Банка ДСК и настоящ член на надзорния съвет Виолина Маринова съобщи в социалните мрежи, че е прекарала нощта със семейството си в бомбоубежище на хотел в Дубай. По думите ѝ в продължение на близо 10 часа не е успяла да се регистрира в сайта на Министерството на външните работи.

Ето какво написа Виолина Маринова във Фейсбук:

„Със семейството сме в Дубай. В момента сме в бомбоубежището на хотела. Дъщеря ми се обади в консулството на България и отговориха, че трябва да се регистрираме в Министерството на външните работи на сайта. Сайтът не работи. Как да се регистрираме не е ясно!“

Няколко часа по-късно Маринова информира, че вече е успяла да направи регистрацията:

„Скъпи приятели, много ви благодаря за готовността да ни помогнете. С ваша помощ се регистрирахме и очакваме ситуацията да се подобри, за да се приберем.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com