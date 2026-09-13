Наша топ банкерка проговори от бомбоубежище в Дубай
Ето какво написа в социалната мрежа
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Ето какво написа в социалната мрежа
Еврото, независимо от коя държава е, важи в цялата еврозона
Виолина Маринова вече е шеф-готвач
В живота нищо не идва даром – първо трябва да дадеш, за да получиш, казва банкерката
София. Едва ли ще се намери кой да плати сумата, нужна за запълване на дупката в КТБ, каза в сутрешния блок на БНТ Виолина Маринова, изпълнителен дире...
Българската стопанска камара излезе с официална позиция по повод решението на Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на банка ДСК, да напусне...
Главният изпълнителен директор на "Банка ДСК" Виолина Маринова е заявила намерението си да подаде оставка като член на управителния съвет на Българска...
Да чуеш химна в своя чест е неописуемо изживяване, казва Виолина Маринова
София. "За мен е чест да наградя двама изключителни професионалисти - Виолина Маринова и Неделчо Беронов, имена, познати на всички ни в България. Те и...
Правителството предлага проф. Константин Жалов за „Св. Св. Кирил и Методий"
Свободните пари в банките са над 2 млрд. лв., а хората се въздържат да теглят заеми и да развиват бизнеса си заради несигурната обстановка. Това заяви...