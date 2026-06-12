Наша топ банкерка проговори от бомбоубежище в Дубай
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Ето какво написа в социалната мрежа
Пазарът се охлажда плавно, а купувачите залагат на ново строителство и енергийна ефективност
Продължава кампанията за стокови кредити с 0% лихва
Почти половината потребителски кредити вече се отпускат с няколко клика
Новата биометрична технология позволява разплащане без карта, пари или телефон – само с лице пред касата
Нетният приход от такси и комисиони се увеличава с 12% на годишна база
Плановете дават възможност за намаляване на месечната такса и преференциални условия
Една нощ ще има прекъсване
Картите Visa повишават сигурността и предлагат както безпроблемни дигитални разплащания, така и уникални предимства за клиентите
Банка ДСК организира специална дискусия в рамките на ежегодното международно земеделско изложение АГРА 2025
Техническият проблем ще бъде отстранен още днес
Каква е опасността
Пусна официална позиция
Клиенти са получили некоректна информация
Одобрение от антимонополния регулатор
Сумата се предоставя безвъзмездно за оборудване с апаратура
Резултатите са значително над границата от 8% при базов сценарий и 5.5% при утежнен сценарий
Всеки четвърти ползва услугите на финансовата институция, сочи проучване
Обявена е за най-ефективният рекламодател и най-добра търговска марка за 2018 г.
София. УниКредит Булбанк, Първа инвестиционна банка и Банка ДСК продължават да са най-предпочитаните банки за спестяване в България, сочат официалните...