Онлайн кредитите превземат Банка ДСК

Банка ДСК отчита впечатляващ ръст в потребителското кредитиране от началото на 2025 г., показват данни от институцията. Отпуснати са около 150 000 потребителски кредита, а близо половината клиенти предпочитат най-бързия път до финансиране - онлайн услугите.

Бум в потребителските кредити

Средната сума на потребителския кредит достига 19 000 лв. към октомври, което е увеличение с 16% спрямо година по-рано. Според банката това е знак за нараснала увереност у потребителите да финансират по-мащабни планове - от ремонти до рефинансиране на вече поети задължения. Дигиталните канали вече се превръщат в основен двигател на този растеж. 48% от новоотпуснатите кредити са обработени онлайн – почти двойно повече в сравнение с миналата година. Всеки работен час Банка ДСК отпуска средно около 90 кредита през своите офиси и мобилни услуги.

DSK Mobile като мотор на дигиталния скок

В основата на дигиталния скок стои новото мобилно приложение DSK Mobile, което само шест месеца след пускането си е предпочитаният инструмент за кандидатстване за заем. Две трети от онлайн кредитите минават именно през него, а клиентите могат да получат средствата само за минути. „Банка ДСК не просто следва тенденциите - тя ги задава. Целта ни е всяка финансова услуга да бъде на един клик разстояние“, коментира Мирча Гологан, директор „Пазар Потребителско кредитиране“ в банката.

Кой стои зад дигиталния ръст

По данни на институцията най-активни са клиентите между 29 и 40 години - хора с динамичен професионален и личен ритъм, за които времето е ценен ресурс. Най-силен ръст обаче се отчита сред потребители с доходи между 2 500 и 4 000 лв. - групата, която традиционно движи икономическата активност. Персонализираните оферти също набират скорост: 55% от всички кредитополучатели са използвали предварително одобрени предложения, а сред дигиталните - делът достига 79%. Това показва, че все повече клиенти очакват индивидуални решения, достъпни в реално време.

Дигитално, но и с лице в лице консултация

Въпреки дигиталния фокус, Банка ДСК подчертава, че продължава да разчита и на широка мрежа от офиси за клиенти с по-специфични нужди - например при кандидатстване със съдлъжник, рефинансиране или по-високи суми над 80 000 лв. Клиентите със специфични изисквания по-често търсят опитните консултанти на банката за индивидуални финансови решения. Така банката залага на комбиниран модел - технологичен комфорт за дигиталните потребители и експертна подкрепа лице в лице, когато ситуацията го изисква. Според институцията това е най-сигурният начин клиентите да получат обслужване, напълно съобразено с техните нужди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com