Общество

Ето коя банка кога спира плащанията заради еврото. Информацията, която всички търсят

Пълният график на трезорите

Ето коя банка кога спира плащанията заради еврото. Информацията, която всички търсят
29 дек 25 | 17:07
2025
Мира Иванова

Преминаването към еврото от 1 януари 2026 година изисква пренастройване на системите на търговските банки в страната, поради което в последните дни на 2025 година и първите дни на новата година ще има прекъсвания на някои банкови услуги, показва справка на БТА в официалните сайтове на финансовите институции у нас. Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, а IBAN на сметките ще остане същият, поради което не се изисква никаква предварителна подготовка или действия от страна на клиентите.

Основното техническо прекъсване, което ще засегне клиентите на всички банки, е предвидено между 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари. В този интервал няма да бъде възможно да се заплаща с физическа карта на ПОС терминал или в интернет, както и тегленето на пари в брой на банкомат. Техническите прекъсвания на банковите услуги са сходни при повечето банки на родния пазар с малки разлики в посочените периоди, необходими за пренастройване на системите. 

Повечето банки съветват клиентите да имат наличност на пари в брой в часовете около Нова година с оглед кратките технически прекъсвания. БТА припомня, че у нас през целия месец януари ще действа период на двойно обращение в лева и евро.  Клиентите трябва да имат предвид, че междубанковите преводи и тези към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември.

БТА направи преглед на наличната информация, публикувана от търговските банки у нас, за предстоящите технически прекъсвания при някои основни услуги.

Банка ДСК

Плащане с карти на ПОС терминал и теглене на пари в брой на банкомат няма да е възможно в периода от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари 2026 година. Електронните канали на банката (мобилно банкиране, онлайн банкиране и др.) спират работа в 16:00 часа на 31 декември, като достъпът ще бъде възстановен поетапно от края на деня на 1 януари до края на деня на 2 януари. Плащанията на битови сметки/местни данъци и такси ще бъдат спрени в 17:30 часа на 29 декември. Ще стават достъпни поетапно от 2 януари 2026 г. след потвърждение на конкретния комунален доставчик за приключило превалутиране в билинг системата му.

Обединена българска банка 

При плащания с карти на ПОС терминал и онлайн покупки (вкл. с приложения), както и теглене и внасяне на банкомат, са възможни кратки прекъсвания между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари. Онлайн банкирането и мобилното банкиране на банката няма да бъде достъпно след 20:30 часа на 30 декември. Възстановяването ще започне поетапно от 05:00 ч. на 1 януари 2026 г.

УниКредит Булбанк

В периода от 21:00 ч. на 31.12.2025 г. до 01:00 ч. на 01.01.2026 г. са възможни временни прекъсвания в работата на карти, банкомати и ПОС терминали. Плащания през мобилното и онлайн приложение на банката към други банки ще се приемат до 14:00 ч. на 30.12.2025 г., а към сметки в „УниКредит Булбанк“ - до 19:00 ч. (с изключение на преводи към бюджетни сметки, които са до 14:00 ч.) - на същата дата. Внасяне на левове на банкомати ще е възможно до 10:00 ч. на 30.12.2025 г., а от 04.01.2026 г. ще може да се правят вноски само в евро.

Пощенска банка

След кратък интервал на пренастройване, който ще започне в 22:30 часа на 31 декември 2025 г., картовите системи ще бъдат активирани отново в първия час на новата година. Те ще бъдат достъпни след 01:00 ч. на 1 януари 2026 г., когато клиентите ще могат свободно да извършват картови разплащания в евро. Банкоматите на Пощенска банка ще бъдат заредени едновременно с лева и евро на 30 декември 2025 г., а след 01:00 часа на 1 януари 2026 г. всички банкомати ще разпространяват и приемат само и единствено евро. Техническото превключване към новата валута в платформите за дигитално банкиране на банката ще започне на 30 декември 2025 г. и по план всички онлайн услуги и операции в мобилното и интернет банкиране, и дигиталния портфейл ONE wallet, ще бъдат възстановени в 12:00 часа на 2 януари 2026 г. След 17:00 часа на 29 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. е възможно да има временна недостъпност на услугите за плащане на местни данъци и такси.

Първа инвестиционна банка

Картовите разплащания, банкоматите и ПОС устройствата няма да работят заради техническо прекъсване между 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. След 01:00 посочените услуги ще бъдат изцяло възстановени за клиентите на банката. Мобилното и уеб банкиране през My Fibank ще бъдат временно недостъпни от 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 1:00 ч. на 1 януари 2026 г. След 01:00 ч. на 01.01.2026 г. всички услуги и функционалности в My Fibank ще бъдат постепенно възстановени.

Централна кооперативна банка 

При плащанията с карти, онлайн покупки, дигитални портфейли, ПОС терминали и банкомати е планирано е временно прекъсване на достъпа до услугите от 21:00 ч. на 31.12.2025 г. до 01:00 ч. на 01.01.2026 г. Достъпът до дигитални канали на банката - CCB Mobile и Интернет банкиране (CCB Online) ще бъде временно преустановен от 14:30 ч. на 30.12.2025 г., с възстановяване на дигиталните канали на 02.01.2026 г. от 12:00 часа. Плащания на битови сметки ще могат да се извършват до 14:00 часа на 30.12.2025 г. След 00:00 ч. на 01.01.2026 г. на банкоматите ще е възможно теглене на суми единствено в евро. Внасянето на средства ще бъде възможно само в лева до 29.12.2025 г. На 01.01.2026 г. се планира възстановяване на работата и на банкоматите (поетапно, при необходимост).

ПроКредит Банк

Предвидено е кратко прекъсване на плащания/тегления с карта от 23:30 до 23:59 ч. на 31 декември 2025 година. Достъпът до мобилното приложение и интернет банкирането ще бъде изцяло спрян от 14:30 часа на 30 декември 2025 г. до 2 януари 2026 г.

Ти Би Ай Банк

Картовите плащания се предвижда да спрат в 20:00 часа на 31 декември, като ще бъдат възстановени след 00:00 часа на 1 януари 2026 година. От полунощ на 29-и декември отделни функционалности на мобилното приложение на банката ще бъдат поетапно спирани, като достъпът до него ще бъде напълно възстановен вечерта на 2-ри януари.

Инвестбанк

Плащанията на ПОС терминали с карта няма да са функционират от 22:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари 2026 година. Тегленето на пари в брой от банкомат ще се извършва в левове до 10:45 часа на 30 декември 2025 година, след което спират да работят за технологична конверсия. След 02:00 ч. на 01 януари 2026 г. банкоматите възобновяват работа и клиентите ще теглят суми само в евро. Достъпът до интернет и мобилно банкиране на банката ще бъде прекъснат изцяло от 12:00 часа на 30 декември 2025 година до 12:00 часа на 3 януари 2026 година. След 12:00 ч. на 03 януари 2026 г. се възстановява достъпът до платформите.

Интернешънъл Асет Банк

Картовите плащания на ПОС терминали и в интернет няма да функционират в периода 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари 2026 година. Предвижда се период на временно спиране на банкоматите от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари. Електронните канали на банката Asset Online и Asset Mobile няма да работят от 13:30 часа на 30 декември 2025 г. до 13:30 часа на 01 януари 2026 година. След успешното превалутиране и технологичното обновяване услугите ще бъдат възстановявани поетапно.

Българо-американска кредитна банка

По време на миграцията се очакват кратки прекъсвания на картовите плащания между 23:30 ч. на 31 декември 2025 г. и 00:00 ч. на 01 януари 2026 г. Банкоматите няма да са достъпни от 21:00 ч. на 31 декември до 00:00 ч. на 01 януари 2026. След този час ще изпълняват тегления единствено в евро. През януари 2026 г. банкоматите ще приемат само вноски в лева, а от февруари и вноските ще бъдат единствено в евро. ПОС терминалите ще са недостъпни в същия период (21:00 ч. - 00:00 ч.), след което ще обработват само плащания в евро. Онлайн платформите BACB Online и мобилните приложения ще са достъпни до 17:00 ч. на 30 декември 2025, като приемът на нареждания ще е до 14:30 часа. Достъпът и пълната функционалност на платформите за онлайн банкиране ще бъдат възстановени след 12:00 ч. на 02 януари 2026 г.

Общинска банка

Тегленията от АТМ (банкомати) и плащанията на ПОС терминали в търговските обекти в страната ще бъдат достъпни до 21:00 ч. в новогодишната вечер. Процесът по превключването на картовите услуги, банкоматите и ПОС терминалите ще започне в 21:00 ч. на 31 декември и ще продължи до 01:00 ч. на 1 януари. Депозитната функция на АТМ (банкомати) ще бъде възстановена на 05.01.2026 г. в 08:30 ч. и машините ще приемат само банкноти в евро. В 14:00 ч. на 30 декември 2025 г. ще бъдат прекъснати каналите за отдалечен достъп – онлайн и мобилно банкиране, като преводите, наредени до посочения час, ще бъдат изпълнени в рамките на същия ден или в първия работен ден - 05 януари 2026 г. Онлайн и мобилното банкиране ще бъдат достъпни отново в края на деня на 01.01.2026 г.

Търговска банка Д

В периода 31 декември 2025 г. - 03 януари 2026 г. банковите системи ще бъдат пренастроени към работа с евро, картите няма да могат да се използват на АТМ, заплащания на ПОС терминали и онлайн в интервал за техническо пренастройване, поради което се очакват временни прекъсвания за техническо пренастройване от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 00:30 ч. на 01 януари 2026 година. След техническия интервал за пренастройване, който ще започне в 23:00 ч. на 31 декември 2025 г. и ще продължи до 00:15 ч. на 01 януари 2026 г., картовите системи ще бъдат активирани отново след 01:00 ч. на 01 януари 2026 година. Всички банкомати на банката до края на 2025 г. ще изплащат суми в левове, а от първите часове на 2026 г. ще бъде възможно тегленето на суми само в евро. На банкоматите с депозитна функция ще се внасят само левове до 31.12.2025 г., а от 01.01.2026 г. ще е възможно да се внасят само евробанкноти. През периода от 15:00 часа на 30.12.2025 г. до края на деня на 03.01.2026 г. няма да има достъп до дигиталните канали на банката Д Банк Онлайн и Д Мобайл, поради техническа подготовка за преминаване към новата валута.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Банки
Още от Общество
Коментирай