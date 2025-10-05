Дигитален Евро Асистент с инфо за еврото на сайта на УниКредит Булбанк
Специално разработеният генеративен чатбот е задвижван от изкуствен интелект и предлага актуална инф...
Повишаването на рейтинга последва наскоро обявеното повишаване на дългосрочния IDR рейтинг на Групат...
Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес
Банката публикува самостоятелен доклад за устойчивост в съответствие с Европейските стандарти за отч...
Промоционалната кампания за внасяне на левове по сметка и в депозити без такса продължава до 31.10.2...
Разискван бе и финансовият отчет за първото полугодие на 2025 г.
Банката бе отличена за „Най-добра мобилна апликация“ за Bulbank Mobile и „Най-добро онлайн продуктов...
Приложението става все по-предпочитан канал за финансови транзакции в ОББ
Жозе Мануел Кампа напуска въпреки удължения му мандат
Инициативата е част от програмата “ВОДИМ” на ОББ и Mastercard
Той бе лично приветстван като наблюдател от председателката на ЕЦБ
Марек Мора ще поеме поста от Кириакос Какурис от Кипър
По-бърз е и растежът на средната работна заплата в сравнение с първото тримесечие на годината
УниКредит Кънсюмър Файненсинг отчита 10% ръст на паричните заеми за първото полугодие, всеки трети з...
Тя се състои от седем надземни и един подземен етаж
Според Euromoney
В началото на октомври Управителният съвет на банката ще утвърди тези, които ще влязат в същинската...
Банковото кредитиране пък достигна близо милиард на месец новоотпуснати кредити за покупка на жилища
Fibank (Първа инвестиционна банка) надгражда своята кампания без такса за вноски по сметки на гражда...
Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на своите клиенти продукт без аналог на българския банко...