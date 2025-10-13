Предсказанията на Ванга за 2026. Катастрофи и нова повратна точка

Ванга е оставила след себе си множество прогнози. За 2026 г. предсказанията ѝ са свързани със силни земетресения, катастрофални вулканични изригвания, нарастващи конфликти, финансови затруднения и дори обрат в развитието на изкуствения интелект.

Най-драматичното твърдение за 2026 г. е, че човечеството ще се сблъска с извънземен живот. Легендата разказва за огромен космически кораб, който ще се приближи до Земята през ноември. Според някои източници това дори може да е свързано с междузвездния обект 3I/ATLAS, заради който небето ще бъде „необичайно оживено“.

Друго широко разпространено пророчество гласи, че масивни земетресения, мощни вулканични изригвания и екстремни климатични условия ще засегнат между 7 и 8% от сушата на планетата. Баба Ванга рядко е конкретна за дати и места, но събитията от последните години – рекордните горещи вълни в Европа, опустошителните горски пожари в Австралия и Канада, както и земетресенията с масови жертви в Мианмар – придават тежест на тези твърдения.

Пророчицата е свързвана и с предсказания за глобален конфликт, понякога интерпретиран като предвестник на Трета световна война. За 2025 г. темата се върти около противопоставянето Изток–Запад и началото на „падението на човечеството“. А за 2026 г. – около по-широка и опасна ескалация на напрежението по целия свят.

Някои вярващи твърдят, че Баба Ванга е предсказала и момента, в който изкуственият интелект ще започне да доминира ключови сфери. Това ще доведе не само до загуба на работни места, но и до сериозни етични въпроси. Според тях именно 2026 г. е повратната точка.

Макар че повечето икономически прогнози на Баба Ванга се свързват с 2025 г., някои тълкуватели ги разширяват и към 2026-а. Те предупреждават за продължаваща нестабилност, породена от политически конфликти, природни бедствия и дори потенциален контакт с извънземни. Всичко това би могло да се отрази на глобалните пазари и веригите за доставки.

Това пророчество е свързано по-скоро с 2028 г., когато според Баба Ванга човечеството ще започне да добива енергия от Венера. Но ако това се окаже вярно, подготовката със сигурност трябва да започне години по-рано – включително през 2026-а.

Според предсказанията масовото производство на синтетични органи ще започне през 2046 г. Но такива медицински постижения не се случват изведнъж – затова мнозина смятат, че 2026 г. ще бъде решаваща за изграждането на основите. Това може да включва генно редактирани трансплантации на свински органи, клинични изпитвания на биоизкуствени чернодробни устройства и 3D-отпечатани импланти от жива тъкан, пише "Вести".

Не всичко в прогнозите е мрачно. Според някои тълкуватели Баба Ванга е предрекла и медицински пробив – кръвен тест за ранно откриване на множество видове рак (MCED). Смята се, че именно 2026 г. може да бъде годината, в която този метод ще влезе в национални скринингови програми поне в една голяма държава. Това би означавало по-ранна диагностика на труднолечими видове рак като панкреасен и яйчников, но и нови дебати относно фалшивите резултати, цената и достъпа до теста.

