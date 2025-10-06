Разкриха нови предсказания на Ванга! Задава се едно от най-знаковите събития в историята

Ванга отново е в центъра на световното внимание – този път заради ново твърдение, разпространено от телевизионния канал History, според което легендарната българска пророчица предсказала първи контакт между човечеството и извънземни през 2026 година.

Според публикацията, цитирана от в. „Телеграф“, извънземните щели да осъществят контакт през ноември 2026 г. Каналът, известен с култовата си поредица „Извънземни от древността“, подчертава, че това може да се окаже едно от най-знаковите събития в човешката история.

History свързва пророчеството с нарастващия интерес към кометата 3I/ATLAS, открита през юли тази година. Само дни след това астрофизикът Ави Льоб от Харвард заяви, че небесното тяло не се държи като обикновена комета, а „повече като пилотиран междузвезден обект“. Въпреки че астрономите не откриха признаци за разумен живот, обектът продължава да поражда спекулации и страхове, че може да е свързан с „гостите от космоса“.

Освен за извънземни, Ванга била предсказала, че природата ще се „разлюти“ през 2026 г., а около 7–8% от сушата на Земята ще бъдат обхванати от бедствия. Прогнозите включват земетресения, вулканични изригвания и екстремни климатични промени, които ще доведат до недостиг на вода и храна.

Според History, Ванга предрекла и ескалация на напрежението между Изтока и Запада, което може да доведе до „истински опустошителни войни“, пише "Блиц". Пророчицата виждала средата на 2020-те като време на остри противопоставяния и глобална нестабилност.

Сред други прогнози, приписвани на Ванга, е и възходът на изкуствения интелект. През 2026 г. AI щял да завземе ключови позиции във финансовия и икономически сектор, пораждайки сериозни етични дилеми. Историческият контекст подкрепя това твърдение с реален пример – Албания вече има министър, генериран изцяло от изкуствен интелект, създаден с цел борба с корупцията и оценка на проекти по обективни критерии.

History напомня и друго знаково предсказание на Ванга – че светът ще свърши за човечеството през 5079 година. До тогава, твърди каналът, хората ще станат свидетели на „величествени и страховити промени“, които ще преобърнат представите ни за живота, Вселената и нашето място в нея.

„Който оцелее, ще разказва – стига да има на кого“, гласи един от прочутите цитати, приписвани на Ванга.

