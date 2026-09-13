Ванга - ясновидка или “златна кокошка” на службите?
Хиляди майки и съпруги на войници, изчезнали на фронта, идвали да я питат живи ли са. Дори цар Борис III потърсил от нея съвет
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Хиляди майки и съпруги на войници, изчезнали на фронта, идвали да я питат живи ли са. Дори цар Борис III потърсил от нея съвет
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Парапсихологът твърди, че някои от прогнозите му за 2026 г. вече са се сбъднали
Световен конфликт, природни бедствия и революция на изкуствения интелект са сред най-обсъжданите пророчества
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За някои е добре да си починат у дома
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Голямото земетресение, което е предсказал въз основа на звездите, също не се случи
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