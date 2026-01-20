Живият Нострадамус обяви 10 поразителни предсказания! Конфликти, промени и смущения

Живият Нострадамус Атос Саломе публикува поразителен списък с 10 основни предсказания за 2026 г., предупреждавайки за период, определен от засилващи се геополитически конфликти, значителни икономически промени и безпрецедентни природни и технологични смущения.

10-те прогнози на Саломе предлагат поглед към основните събития, които според него ще оформят предстоящата година. Основната геополитическа грижа на Саломе са арктическите амбиции на Русия. Той предупреждава, че въпреки военната си насоченост, Кремъл премества съвременни ракетни системи към стратегически арктически бази. С топенето на леда ще станат достъпни нови корабни пътища и енергийни резерви, което драстично увеличава вероятността от директни конфронтации с НАТО за територия и ресурси през 2026 г.

Прогнозира се, че Северен Нигер и по-широкият регион на Сахел ще се превърнат в критична гореща точка. Саломе прогнозира, че бързият възход на екстремистките групировки ще доведе до непряки сблъсъци между световните сили, борещи се за запазване на влияние след изтеглянето на западните войски.

Очаква се решителен ход от блока БРИКС+. Саломе твърди, че Саудитска Арабия е предложила преструктуриране на финансовите насоки на групата, за да се даде възможност за търговия и транзакции специално извън щатския долар, ускорявайки глобалния отказ от зелената валута.

Очаква се напрежението в Близкия изток да достигне критичен праг. Саломе предупреждава, че обогатяването на уран от Иран и потенциалните военни приготовления на Израел биха могли да предизвикат нов и дълбок период на регионална нестабилност, по-специално около второто тримесечие на 2026 г.

В Русия се очаква да бъде приет указ, позволяващ мобилизирането на до 800 000 резервисти до март 2026 г. Саломе интерпретира това като сигнал за далеч по-настоятелен стратегически подход, фокусиран интензивно върху националната киберсигурност и противовъздушната отбрана, който се простира отвъд стандартната военна администрация.

Очаква се Япония да се сблъска със значителни икономически предизвикателства поради намаляващите запаси от полупроводници. Саломе прогнозира, че промишленото производство ще претърпи значителен спад, което ще доведе до предизвикателства за ключови сектори през второто тримесечие на годината.

Саломе прогнозира, че Съединените щати значително ще увеличат военното си присъствие близо до пролива Баб ел-Мандеб, жизненоважен морски път. Това се очаква като пряк отговор на дейностите на подкрепяните от Иран милиции, отбелязвайки подновен и интензивен геополитически фокус върху контрола над стратегическия възлов пункт.

Финансовата нестабилност ще бъде основна световна тема. Саломе предупреждава, че Полша е особено уязвима и може да се изправи пред сериозна финансова криза поради високите дефицити, потенциалните стачки на работниците и продължаващите дискусии с Международния валутен фонд (МВФ).

Саломе подчертава две едновременни природни и здравни заплахи. Прогнозира се, че голяма слънчева буря (изхвърляне на коронална маса) ще удари между 12 и 15 март 2026 г., което може да доведе до широко разпространени прекъсвания на електрозахранването и да повреди уязвими електрически системи в световен мащаб.

Той предупреждава, че глобалното наблюдение на вируса H5N1 трябва да бъде засилено, особено след като ЕС предприема действия за разрешаване на модифицирана мРНК ваксина на фона на нарастващите огнища на птичи грип.

Последният набор от прогнози се фокусира върху технологиите и неизвестното: Очаква се Европейската централна банка (ЕЦБ) да започне да тества дигитално евро с автоматизирани ограничения за транзакции.

САЩ ще пуснат квантов софтуер, способен да наблюдава подводници в реално време Прогнозира се напрежение между Индия и Starlink заради сателитните интернет услуги.

Мистериозен обект ще се появи близо до орбитата на Юпитер, който Европейската космическа агенция (ЕКА) уж е премахнала от официалните си записи поради открити аномалии, пише "Телеграф".

