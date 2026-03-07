Щерките на Сираков и Илияна блокирани в Дубай

За съжаление в момента Илиана има тежки неволи - дъщерите й с Наско Сираков - Славея и Виолета, са сред блокираните в Дубай българи.

Двете заедно със семействата им са в емирството от миналата седмица. Заминали там за планувана ваканция. Славея е с дъщеря си Амали, а Виолета със съпруга си Георги Коруджиев и двете им момичета.

В началото почивката им се движела по план. Компанията качи немалко снимки от престоя им в Дубай. Направи и традиционно сафари в пустинята. Там дори наследничките на Наско и Илиана се премениха в местни облекла, а Коруджиев влезе в ролята на местен шейх.

За лош късмет, работата напускането се обърка доста сериозно след американските удари по Иран миналата събота. Оттогава Сиракови прекарват времето си в хотела и очакват да разберат кога ще могат да се приберат в България. Засега няма информация кога ще се случи това.

Докато чакат заклещени от войната, зетят на спортните легенди отпразнува рождения си ден в размирната ситуация. Бившият футболист, който в момента е скаут в Левски, навърши 38 години.

