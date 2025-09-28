Откриха ключови грешки в пророчествата на Нострадамус

Нострадамус, френски астролог от ХVІ век, е написал общо 942 четириредни стиха, които са имали за цел да предскажат бъдещи събития.

Но зад всяко подобно пророчество се крие дълга поредица от твърдения, които просто не са се сбъднали, пише Sky HISTORY.

Ето някои от най-големите грешки на гадателя:

Едно от стихотворенията му описва „деветдесет и деветата година и седмия месец“, последвано от падането на „великия цар на ужаса“ от небето. Към края на 90-те години на миналия век това се е превърнало в теория за края на света. Той обаче така и не е настъпил.

С наближаването на 2000 г. обаче тази теория отново започна да вълнува хората. Но настъпването на третото хилядолетие се оказа изненадващо спокойно.

Нострадамус също предсказа: „Марс и скиптърът ще бъдат в съвпад, ще се случи катастрофална война под знака на Рак. Скоро след това ще бъде помазан нов цар, който ще донесе мир на земята в продължение на много години.“

Някои астролози твърдят, че съвпадът на „Марс и Скиптъра“ се отнася до сближаването между Юпитер и Марс, случило се на 21 юни 2002 г. Разбира се, в този ден не се е случила „катастрофална война“.

Освен това, често се чува, че Нострадамус е предсказал трима Антихристи: Наполеон, Хитлер и трети, който тепърва ще се появи. В продължение на десетилетия коментатори изтъкват кандидати от всички континенти: Саддам Хюсеин, Осама бин Ладен и различни западни лидери.

Всъщност текстът на пророчеството е много неясен, а най-известното име „Мабус“ е било прикачвано на много „герои“, но никога не е получило точно съвпадение.

Също така, както отбелязва изданието, френският ясновидец няма нищо общо с Дългото броене на маите, което уж е предвещавало края на света. Всичко това е плод на въображението на онези, които вярват във всякакви пророчества.

Нострадамус също не е предсказал възхода на Хитлер. Неговият стих, озаглавен „Хистер“, е бил интерпретиран от последователите му като предвещание за възхода на Хитлер векове по-рано. „Хистер“ обаче е термин за долното течение на Дунав.

Голямото земетресение, което Нострадамус предсказа въз основа на звездите, също не се случи, а трябваше да се случи на 25 ноември 2015 г.

