Отиде си втори лидер на СДС. Огромна трагедия

Бизнесменът, общественик и меценат Борис Марков е починал в неделя (28 декември). Шокиращата новина съобщи лидерът на КОД Петър Москов, който написа следното: „Боби Марков живя като във филм... Постигна каквото искаше. Не се сгъна пред никого. Утре трябваше да се видим, беше му хрумнало нещо “как да преебем комунистите”… Ще се видим, пич, някой ден, там някъде, където Господ настанява такива като нас. И ще ми разкажеш, нали… Да е светъл пътят ти!“.

Борис Марков, който преди 15-ина година бе в известен период от време национален лидер на СДС, е бургазлия и брат на бившия заместник-кмет и депутат Костадин Марков.

В последното десетилетие Борис Марков се утвърди като изключително успешен бизнесмен. В известен период от време бе и основен спонсор на любимия му ФК „Черноморец 1919“. На никого не е известно да е имал здравословни проблеми. Напротив, той до последно бе изключително активен във Фейсбук, пише Флагман.

Трагичната новина идва само ден след съобщението за кончината на Деян Кюранов, който бе един от съоснователите на СДС и "Екогласност".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com