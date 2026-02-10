Финални консултации: Илияна Йотова приема последните три формации

Държавният глава Илияна Йотова ще проведе консултации с АПС, МЕЧ и "Величие" в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Очаква се президентът да приеме в президентската институция първо АПС от 10 ч., после МЕЧ от 11:30 ч., а с "Величие" ще разговаря в 13 ч.

Йотова разговаря с "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).

Миналата седмица тя обяви, че ще направи всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници.

В края на януари президентът се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, петима от тях изразиха готовност да поемат поста.

