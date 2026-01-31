Проф. Стоянович посочи огромен проблем

България вече има жена председател на Народното събрание – Рая Назарян, отскоро и жена президент – в лицето на Илияна Йотова, като има възможност служебен премиер също да бъде жена. Затова с проф. Петър Стоянович се обръщаме към ръководителите на токчета.

Ето как изглежда картинката, когато говорим за жените на ръководни длъжности у нас:

Данните на НСИ показват, че към края на 2024 г. 51% от ръководните постове в съдебната власт се заемат от жени, в законодателната са 23%. Жените в изпълнителната власт са около 40%, а в общините са 34%.

„Аз съм все още аналогов човек на късния ХХ век. Сега, да разделим въпроса на няколко места. Почти няма никакво значение къде се намесва полът. Защото подготвеността, с която ние не сме свикнали да боравим много в България, е всъщност основата на всичко. Какво значение има дали някоя е с пола или панталон, казано условно?“, коментира професорът за Бтв.

„Да не говорим, че на много места в света вече токчета не се носят само от дамския пол. Да не отваряме пак тази голяма и не винаги радваща глава на световното развитие. Тази справка, която давахте, показва най-малкото формално, че дамите, тружениците от женски пол, са доста добре представени в България. В сравнение с редица западноевропейски държави, към които се стремим, ние сме много по-добре дамски представени“, каза още той.

Според данните на Евростат отново за 2024 г. на четвърто място излиза България сред държавите, в които женският пол е най-добре представен на ръководни длъжности. На последно място е Кипър. А пред нас са Швеция, Латвия и Полша.

„Оттам насетне, както всичко в България, имаме голямо разминаване между статистика, т.е. формална истина, и същинска истина. Защото ако погледнете съвсем обективно, каква част от истински дългосрочно важните постове в България са взети от дами?

Това, че например имаме временно една президентка, ще имаме възможността служебният премиер да бъде жена – това не показва, че жената е 50 на 50 с мъжа. След което имаме заплащания, разбиране за ролята на жената в обществото, което все още е по-класическо, консервативно, ретро, южняшко разбиране“, каза професорът.

„А и ако жената стане като мъжа, къде отива всичко? Къде отива семейството? Ще започнем ли да раждаме деца по друг начин? Общото разбиране за нещата в света се сцепи и нашето общество, да не говорим за по-развитите общества“, допълни той.

На въпрос за основните пречки пред жените днес, той обясни:

„В последните 70 години върху жената са стоварени изключителен брой отговорности – тя хем е майка, любима, стожер на семейството, пазител на традициите, крепител на църквата. И същевременно тя иска и реализация. Тоест да бъде и труженица, и майка и кърмилница - няма как да стане.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com