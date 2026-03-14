Даниел Лорер призна за драмата в ПП-ДБ и листите

Даниел Лорер проговори за неясната ситуация около евентуалното му участие в листите на „Продължаваме Промяната - Демократична България“.

Самият той призна, че въпросът все още се обсъжда в рамките на коалицията. В интервю за „Твоят ден“ депутатът коментира, че спорът около неговото отстраняване е започнал заради прибързано решение, обявено публично.

„Вижте как едно лично и прибързано взето решение създава излишна драма в нашата коалиция вече месеци наред“, заяви Лорер. По думите му първоначалната информация за неговото отстраняване е била обявена от Асен Василев преди подобно решение да бъде разгледано от партийните органи.

„В първата си версия това решение беше оповестено от господин Василев - и то в ефир, и то преди органите на партията да вземат подобно решение. Именно това визирам като еднолично действие“, допълни той.

Лорер подчерта, че в една демократична партия различните мнения трябва да бъдат приемани като ценност, а не като повод за изключване.

„Ако при някакви обстоятелства аз бях в подобна ситуация, никога не би ми хрумнало да отлъча някого от партията, защото има различно мнение. Различните мнения са изключително важни, за да може една партия да достигне до истината“, каза той.

По отношение на собственото си бъдеще в политиката Лорер заяви, че предпочита да не коментира преговорите в коалицията, докато те не приключат.

„Нека колегите да проведат тези разговори докрай. Аз ще се съобразя с всяко решение, което коалицията вземе“, посочи той.

На въпрос дали би останал кандидат за депутат, ако получи място в листите, Лорер отговори уклончиво: „Не искам да слагам каруцата пред коня. Нека преговорите приключат, след което можем да коментираме техния резултат“.

В по-широк план той изрази притеснение за развитието на „Продължаваме Промяната“ като политическа формация. Според него партията се намира в период на политическа неопределеност.

„За мен е изключително важно, като основател на тази формация, тя да намери - със или без мен - своя път към сърцето на българския избирател. За съжаление в последно време наблюдавам една безпътица и преминаване от ясни център-дясно политики към по-скоро популярно леви мерки“, заяви той.

По думите му подобна промяна може да се окаже проблем за партията, тъй като този политически сектор вече има сериозна конкуренция в България.

Лорер подчерта, че не оспорва лидерството в партията, а конкретното решение за неговото отстраняване. „Всяка организация трябва да има лидер - това е правилно. Еднолично беше решението по отношение на моето изключване. Това визирах“, уточни той.

