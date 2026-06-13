Подуправителят на НЗОК обясни защо сам е напуснал поста

Подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров заяви, че не е получавал покана да се включи отново в политически кабинет, въпреки че преди години е бил част от такъв екип. В интервю за бТВ той коментира решението си сам да подаде оставка през седмицата и обясни, че не се определя като политическо лице.

По думите му исканията за оттеглянето му са били свързани с политически интерпретации и внушения, на които вече е отговорил в открито писмо до обществото, народните представители и медиите. Мавров подчерта, че подуправителят на НЗОК не е човекът, който взема решенията и представлява институцията.

Оставката след искането на мнозинството

Проф. Мавров обясни, че не е бил повлиян от първоначалните политически искания за оставката му. Той заяви, че не се е трогнал от позицията на "Демократична България", защото според него мотивите са били "абсолютно голословни".

"Не ме трогна и искането на ДПС. Но когато управляващото мнозинство внесе проекторешение за моята оставка, тогава вече нямаше как да не си я подам. Управлението има смисъл само когато е облечено в доверие - и то от управляващото мнозинство", каза проф. Мавров.

Той допълни, че много пъти е получавал подкрепа, след това критики и обвинения, а после отново подкрепа, както по думите му се е случило с ДПС. "В случая говорим за конкретните мотиви, а не за самото искане", уточни той.

Фокус върху подуправителя

Мавров заяви, че не приема начина, по който се подхожда към позицията и работата му в НЗОК. Според него е странно, че вниманието се насочва към подуправителя, при положение че той не е този, който взема решенията и представлява институцията.

"Подуправителят е този, който подпомага дейността на управителя, а дейността му се изчерпва със съответните предложения и становища", подчерта той.

По думите му няма ясно обяснение защо точно към него са насочени исканията за оставка. "Аз лично не мога да дам обяснение за исканията да си подам оставка. Явно зад тях има някакви мотиви, които не се виждат на преден план. Не е моя работа да ги търся", коментира проф. Мавров.

Политически внушения и открито писмо

Подуправителят на НЗОК посочи, че според него политиците често използват квалификации като "символ на корупцията". Той обясни, че е изложил позицията си по тези твърдения в открито писмо.

"Аз съм изложил всичко по отношение на тези политически интерпретации и внушения в открито писмо, което представих на обществото, на всички народни представители и медиите", каза проф. Мавров.

Той заяви още, че не намира основание в мотивите, с които се иска неговото оттегляне. "Не намирам основание в самите мотиви да се иска оставката на подуправителя, при положение че съм допринесъл много за промяната във визията и дейността на НЗОК към този момент", коментира той.

Не съм политическо лице

Проф. Мавров отхвърли твърденията, че участва в политически договорки или т.нар. сглобки. Той подчерта, че няма политическа дейност и не разполага с информация за мотивите на отделни политически сили.

"Нямам политическа дейност и в тази връзка нямам информация за мотивите и причините за действията на определени политически групи и политици", заяви той.

По думите му позицията на "Прогресивна България" е била решаващ сигнал за него. "Искането на "Прогресивна България" беше знак за мен, че ако не получавам подкрепа, нямам място на този пост. Не смятам, че съм влошил отношенията си с когото и да било", допълни Мавров.

Без разговори за бъдещ пост

Мавров каза, че не е водил разговори за своето политическо или управленско бъдеще. Той отново подчерта, че не е част от политиката на държавата.

"Не съм част от политиката на държавата. Вярно е, че преди години бях част от политически кабинет, но не съм получавал покана да се включа отново", каза той.

Така той отговори на въпросите около евентуално негово бъдещо участие в управленски или политически формат. Според думите му към момента няма подобна покана и няма проведени разговори в тази посока.

Не се притеснявам от проверки

В края на коментара си проф. Мавров заяви, че не се притеснява да бъде проверяван. Той обаче постави въпроса за начина, по който според него се подреждат определени факти и се правят изводи.

"Аз не се притеснявам да бъда проверяван. Не се притеснявам от проверки. Въпросът е, че някой съвсем целенасочено се опитва да напасва определени факти, за да се правят определени изводи", коментира той.

Оставката на проф. Мавров поставя отново фокуса върху управлението на НЗОК и върху политическата подкрепа, от която зависи стабилността на ръководните постове в институцията. Самият той представя решението си като следствие не от признание за вина, а от липса на достатъчно доверие от мнозинството. Случаят показва колко бързо експертна позиция може да се превърне в политически спор, особено когато около нея се натрупат обвинения, внушения и искания за отговорност.

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