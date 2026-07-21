Героизъм: Авиацията ни изтръгна четирима българи от смъртта

България стана свидетел на истински медицински екшън в небето, след като спешните въздушни екипи извършиха невиждан маратон за спасяването на четири човешки живота в рамките на броени часове! Операторите от базите в София и Сливен доказаха, че секундите са разликата между живота и смъртта, прелитайки през цялата страна в четири паралелни критични мисии. С тези драматични полети общият брой на спасителните въздушни акции у нас официално надхвърли границата от 300 мисии.

Истинската драма започна с пронизващ зов за помощ от Велико Търново, където тригодишно дете изпадна в критично състояние след сложна операция. Медицинският хеликоптер излетя незабавно, прекоси небето и транспортира малкия пациент право в спешната реанимация на „Пирогов“.

Още преди машината да се приземи,

нова аларма вдигна екипите на крак –

този път заради четиридесет и шест годишен мъж от Монтана, изпаднал в дълбок травматичен шок. Вертолетът реагира светкавично, изтръгна пострадалия от лапите на смъртта и го достави за минути на столичните хирурзи.

В същия момент в другия край на страната, в Добрич, се зароди следващата криза. Жена с тежки усложнения след бъбречна трансплантация се нуждаеше от спешна намеса, което наложи въздушната линейка отново да прелети над България, за да я прехвърли в ръцете на специалистите от болница „Александровска“.

Кулминацията на този напрегнат ден настъпи с тежка катастрофа в Шумен, където

деветгодишно дете пострада тежко при пътнотранспортно произшествие

Без секунда колебание пилотите се отправиха към мястото на инцидента, качиха раненото дете и отлетяха на пределна скорост обратно към столицата.

Всички четири въздушни линейки успяха да кацнат в перфектен синхрон на специализираната вертолетна площадка на столичната болница „Св. Екатерина“. Оттам, благодарение на безупречната логистика на ръба на възможното, наземните екипи на Спешна помощ поеха пациентите и ги разпределиха светкавично към операционните зали. Българското здравеопазване по въздух току-що доказа, че когато системата работи на пълни обороти, секундите се превръщат в живот!

