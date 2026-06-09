Чистка заради шокиращите цени на лекарствата

Нов сериозен трус е напът да разтърси сектор здравеопазване, след като в деловодството на Народното събрание бяха внесени официални искания за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петър Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Проектите за решения са внесени от парламентарната група на „Прогресивна България“ (ПБ), показва справка на официалния сайт на парламента. Темата бързо консолидира политическите сили в Народното събрание, като свои проекти по същия казус внесоха и от парламентарните групи на „Демократична България“ (ДБ) и на „Движение за права и свободи — ДПС“.

Системно неизпълнение на задълженията и риск за системата

В официалните мотиви на „Прогресивна България“ се отправят изключително тежки обвинения към настоящото ръководство на здравната каса. Според народните представители управителят на НЗОК системно не изпълнява своите задължения, които са ясно регламентирани в нормативните актове, най-вече по отношение на строгата контролна дейност.

От парламентарната група подчертават, че липсата на адекватен контрол води по директен път до значително и неконтролируемо повишаване на разходите. Това от своя страна поставя в реален риск цялостното функциониране на българското здравеопазване — от извънболничната и болничната медицинска помощ, до разходите за лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства за пациентите.

Шокиращ ръст на разходите за лекарства

Като пряко доказателство за управленската криза в институцията вносителите посочват официалните публикувани отчети на самата НЗОК. Към 31 март тази година разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната са достигнали огромния размер на 393 841 хил. евро.

Стряскащото в случая е сравнението с предходната година. Спрямо 31 май 2025 г. се отчита безпрецедентен ръст на тези разходи с цели 84 490,5 хил. евро, което представлява скок от 273%, изчисляват депутатите в своите мотиви. Подобна ескалация на харчовете за изключително кратък период сигнализира за липса на каквито и да е механизми за удържане на бюджета.

Неразплатени средства и празна хазна

Народните представители от ПБ са категорични, че въпреки сериозното увеличение на макрорамката на бюджета на НЗОК през последните години, финансовият план на касата вече не е в състояние да посрещне реалните разходи. В резултат на това лечебните заведения и изпълнителите на медицински дейности по Националния рамков договор вече са изправени пред сериозни финансови затруднения. Те имат огромни неразплатени средства за извършени дейности, както и за доставени лекарства и медицински изделия. Предстои проектите за решения да бъдат разгледани в ресорната здравна комисия, преди да влязат за окончателно гласуване в пленарната зала, което обещава горещи дебати между управляващи и опозиция.

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