Рокада на върха в "Медицински надзор"

Иванка Динева се връща начело на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Това става със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, която освобождава от длъжността д-р Атанас Атанасов.

Решението е част от предприетите от здравното ведомство мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки.

Припомняме, че Динева се завръща начело на институцията след няколкомесечно прекъсване.

