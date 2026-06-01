Рокада на върха в "Медицински надзор"

01 юни 26 | 19:56
Агенция Стандарт

Иванка Динева се връща начело на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Това става със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, която освобождава от длъжността д-р Атанас Атанасов.

Решението е част от предприетите от здравното ведомство мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки.

Припомняме, че Динева се завръща начело на институцията след няколкомесечно прекъсване.

Автор Агенция Стандарт
1 Коментара
Zar Boris
преди 24 минути

Kalinki, Bate , Kalinki ! Nijama Spasenie ot Kwartalnite Kurwetini!

