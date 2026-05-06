Мистериозната зараза хонтавирус плъзна

Докато България официално навлиза в ерата на дигиталното здравеопазване с нови правила за прегледи от разстояние, Световната здравна организация (СЗО) е в състояние на повишена бдителност заради мистериозна зараза на борда на круизен лайнер.

Днешният празничен 6 май донесе не само паради, но и важни новини за здравето ни. От вчера в България вече са в сила първите официални правила за телемедицина, след като бе обнародвана дългоочакваната Наредба за медицинска помощ от разстояние на Министерство на здравеопазването. Тази стъпка се очаква да улесни достъпа до специалисти за хора в отдалечени региони, въпреки че дебатите за недофинансирането на системата продължават да бъдат водещи в общественото пространство.

Драма в океана: Хантавирус на борда на MV Hondius

На международно ниво вниманието е приковано към круизния кораб MV Hondius, който се превърна в плаваща карантинна зона в Южния Атлантик. СЗО потвърди наличието на огнище от хантавирус на борда, което вече е отнело живота на трима пътници.

Ситуацията се усложнява от дипломатически спор: докато испанското правителство първоначално обяви, че ще приеме плавателния съд на Канарските острови, местните регионални лидери категорично отказаха да допуснат „заразения“ кораб до пристанищата си. Въпреки седемте установени случая, здравните експерти от СЗО успокояват, че общият риск за обществото остава нисък, но продължават да проучват дали е възможно предаване на вируса от човек на човек.

Предизвикателствата пред България: Доплащания и морбили

На фона на тези събития, нови данни от проучване поставиха България на първо място в ЕС по доплащане за здраве от джоба на пациента. Оказва се, че българите покриват 37% от разходите си за лечение сами – почти двойно над средното за Европа, което е около 20%.

Междувременно здравните инспекции следят с тревога и ръста на заразните заболявания у нас. Случаите на морбили в страната вече достигнаха 225, което е сигнал за необходимост от повишено внимание към имунизационния статус на децата.

