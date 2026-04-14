Здравният министър подкрепи скок на цените на пътеките с 25%

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски заяви в интервю за БНТ, че подкрепя искането на Българския лекарски съюз за увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%, като това може да се случи при приемането на нов бюджет. По думите му подобна мярка е „резонна“ заради нарастващите разходи в сектора и е в интерес както на пациентите, така и на медицинските специалисти.

Министърът очерта и редица сериозни проблеми - от недофинансирана психиатрия до забавени обществени поръчки и рискове за ключови здравни проекти. В същото време предупреди за спад във ваксинационното покритие и потенциална опасност от епидемии.

По-високи цени и натиск върху системата

„Ние подкрепяме това искане. Виждаме, че цените се увеличават - медицинските изделия, всички дейности в сферата на здравеопазването се повишават и в първия удобен момент трябва да се актуализира“, заяви Околийски. Той подчерта, че най-сериозно изоставане има при определени клинични пътеки, особено в палиативните грижи и психиатрията, където ситуацията по думите му е „най-клета“.

Министърът даде пример със психиатричната болница в Ловеч, която работи с бюджет от предходната година и не позволява развитие или привличане на кадри. Той напомни, че още през 2022 г. са предложени четири клинични пътеки в психиатрията - две за деца и две за възрастни, но до момента те не са въведени. На въпрос колко клинични пътеки съществуват в момента в този сектор, отговорът му бе кратък - „нула“.

Спрени поръчки и риск за проекти

Проблемите не се изчерпват само със финансирането. Околийски съобщи, че са спрени обществени поръчки, включително в онкологията и при борбата със комарите. Според него процедурата за пръскане срещу вектори е силно закъсняла и е трябвало да започне още през март, когато ларвите са най-уязвими. Той намекна и за съмнения около начина, по който е подготвена поръчката, като заяви: „Вие го казахте, аз се опитвам да бъда дипломатичен.“ В момента се работи по нейното преработване.

Министърът предупреди и за риск страната да загуби средства по Плана за възстановяване и устойчивост заради изоставането в изграждането на бази за медицинските хеликоптери. По думите му „нито една тухла още не е сложена“, а за пет от обектите все още няма разрешение за строеж.

Детска болница и контрол върху инфекциите

По отношение на Националната детска болница Околийски посочи, че целта остава тя да бъде завършена до 2030 г., но около проекта има сериозни неясноти. Един от основните проблеми е свързан със терена, който според изпълнителите не позволява изграждане на хеликоптерна площадка на терена и налага тя да бъде разположена на покрива.

В същото време здравното министерство предприема стъпки за повече прозрачност при вътреболничните инфекции чрез създаване на регистър. Целта е по-добро проследяване на случаите и ограничаване на разпространението им.

Морбили и тревожен спад във ваксинациите

По темата за морбили министърът увери, че към момента няма епидемия, но подчерта тревожен спад във ваксинационното покритие. „Имам 101 докладвани случая“, заяви той и предупреди, че нивото на имунизация е паднало под 82%, което създава риск от разпространение на заболяването.

По думите му се наблюдават и фиктивни ваксинации, както и пропуски при втората доза, която се поставя на 12-годишна възраст. Министърът призова родителите да осигурят пълна имунизация на децата си, за да се избегнат бъдещи епидемични ситуации.

