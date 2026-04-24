Пари няма, искания има. Лекарите натискат за по-високи цени

Лекарите в България настояват за 25% увеличение на цените на всички медицински дейности, като предупреждават, че сегашният модел на финансиране поставя системата под сериозно напрежение.

Заместник-председателят на Българския лекарски съюз Иван Маджаров заяви пред Нова телевизия, че вече две години няма промяна в стойността на дейностите, заплащани чрез здравноосигурителните вноски. Това принуждава лечебните заведения да режат разходи, без реална възможност да повишават заплатите на медицинския персонал. Така напрежението се трупа в система, която официално поддържа добро ниво, но все по-трудно го финансира.

По думите на Маджаров България дори постига над средноевропейско качество и достъпност на здравеопазването, но цената на това става все по-висока за самите болници и лекари. Липсата на актуализация в условията на растящи разходи поставя въпроса колко дълго системата може да функционира по този начин.

Темата за увеличаване на здравните вноски също излиза на преден план, макар и без категоричен отговор. Според Маджаров е необходим сериозен анализ, но той бе ясен в едно - „не можем да постигнем европейско здравеопазване с неевропейски вноски“. Това изказване директно насочва вниманието към разминаването между очакванията към системата и реалните средства, с които тя разполага.

Проблемите не се изчерпват само с финансирането. Според лекарския съюз липсват ефективни контролни механизми при принципа „парите следват пациента“, което създава условия за неравномерно разпределение на ресурсите и допълнително напрежение в системата. Като решение се предлага въвеждането на електронна здравна карта, която да осигури по-добра проследимост и контрол.

Допълнителен въпрос остава и темата за разликите в цените на лекарствата, закупувани от лечебните заведения. По нея Маджаров призна, че няма достатъчно информация, което показва още една слаба точка в управлението на ресурсите.

