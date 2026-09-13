Пари няма, искания има. Лекарите натискат за по-високи цени
Две години без актуализация, липсва контрол, системата се крепи на компромиси
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Две години без актуализация, липсва контрол, системата се крепи на компромиси
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