Търговците се юрнаха да купуват нещо много важно за еврото

В навечерието на преминаването към еврото Варна се изправи пред неочаквана, но силно показателна сензация – рязко търсене на монетници за евро и ценови шок, който изненада десетки търговци в града. Причината е чисто практична – използваните досега монетници за стотинки не са съвместими с европейската валута и се оказват напълно неизползваеми.

Масово търсене и малко наличности

Търговци от различни браншове разказват, че с наближаването на въвеждането на еврото нуждата от нови монетници е станала спешна. За магазини, павилиони и обекти с активни разплащания в брой този аксесоар е незаменим, а липсата му създава реални затруднения в ежедневната работа.

Цени, които шокират

Пред Varna24.bg търговци споделят, че при онлайн проверки са попаднали на оферти за евромонетници на цени над 70 лева за брой. Сумите са определяни като „фрапиращи“, особено на фона на факта, че стандартните монетници за левове допреди месеци са стрували малко над десетина лева.

Недоумението на магазинерите

„Как е възможно да се продават за 70 лева, при положение че еврото се използва в 20 държави? Това означава масово производство и логично ниска цена“, коментират търговци, сблъскали се с високите оферти. Според тях ситуацията изглежда като опит за бърза печалба на гърба на задължителната адаптация към новата валута.

Има ли по-евтина алтернатива

Проверка на Varna24.bg все пак показва, че пазарът не е напълно „полудял“. Във Варна могат да се намерят монетници за евро на цена малко над 10 лева, което е близко до познатите стойности при тези за левове. Разликата между отделните оферти обаче остава драстична и подхранва усещането за хаос и спекулации.

