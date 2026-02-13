О, не! Чудовищните разкрития за "Петрохан" не спират. Нима може да е толкова страшно?!

Случаят "Петрохан" все още е тема номер едно, всяка минута излизат все повече и факти, и версии.

"Епицентър. бг" излезе с шокиращи данни. Затворена религиозна секта, изповядваща квази будизъм, в която Ивайло Калушев се е самоопределил за духовен гуру, който убеждава родители да му предадат децата си - момчета на 10-11 годишна възраст, превърнати в сексуални жертви на „лама“-та. Това разкриват над 30 разпита, които тази сутрин били предоставени на депутатите от прокуратурата, съобщава медията.

От държавното обвинение посочили, че предоставят на парламента материалите от разследването, с оглед високия обществен интерес по случая.

Зловещи разкрития правят близки и роднини на шестимата от „Петрохан“, които са разпитвани в продължение на часове. Масово, майки и бащи на три момчета и едно момиче, признават, че са се доверили на Ивайло Калушев и доброволно са пращали децата си при него.

В случая с убития 15-годишен Сашко, става ясно, че той буквално е изоставен от родителите си, при това преди цели пет години. Шокиращи са разкритията и на 10-годишния Леон, който също е бил разпитан, според протокола в присъствието на психолог, както и на момичето, за което стана ясно от предсмъртното съобщение на Калушев до майка му.

Оказва се, че почти всички от родителите, които пращали децата си в Мексико и на Петрохан, са се занимавали с източни духовни практики, с медитации или хипноза.

Част от свидетелите са разпитвани по два пъти – София Андреева и синът й Валери, които тази седмица дадоха интервюта, в които разкриха множество подробности за живота на сектата, бащата на Александър Макулев, както и мъжът, който първи е открил трите трупа на Петрохан на 2 февруари. Именно двата разпита на майка и син, дават много подробности за живота на групата около Калушев.

Валери разкрива множество интимни подробности. Първо двамата са живели в къщата на Калушев в малкото ботевградско село Краево, където се оказва, че отглеждали гъби, чиято употреба води до халюцинации. Мъжът потвърждава, че е станал обект на сексуален интерес от Калушев, когато е бил на около 15-годишна възраст, а за 17-та му годишнина получил подарък – вибратор.

„Гуру“-то поискал от малолетното момче да се епилира в интимните области и му забранявал да мисли за отношения с момичета.

В свидетелските си показания мъжът разкрива как се е стигнало и до разрив в отношенията им след появата на друго по-младо момче – Николай Златков, който бе открит мъртъв в кемпера този понеделник. Андреев твърди, че след пристигането на Златков в Мексико, той се превърнал в обект на внимание от Калушев.

Мъжът разкрива, че в имението в Мексико, което е било закупено с пари от неговите родители, често са гостували известни личности от България. Той споменава имената на еколога Атанас Русев, както и на бизнесдамата Саша Безуханова, която била в Мексико дори с дъщеря си.

Самата Безуханова обяви преди дни, че е финансирала неправителствената организация на групата, която е регистрирана през 2022 г. под наименованието Национална агенция за контрол на защитените територии. Това стана известно след като общинският съветник Ваня Григорова публикува във фейсбук информация за дарителите на обитателите на хижата в Петрохан.

Известният арт продуцент Асен Асенов също е посещавал Калушев в Мексико, твърди пред разследващите Валери Андреев.

Асенов също призна, че е бил близък с Калушев и останалите, дори посочи, че всеки път, когато се е връщал в България, посещавал хижата. Преди повече от 20 години Асен Асенов продуцираше телевизионни продукции, излъчвани в обществената телевизия. По това време е съдружник и с издателя Иво Прокопиев, с когото издават списание „Едно“.

Името на Асен Асенов се споменава и в други свидетелски показания – на момичето, което е прекарало последните дни с мъртвите Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Оказва се, че именно Асенов запознал баща ѝ с Калушев. Бащата на момичето посочва, че дълго време след като се запознали, Николай се свързал с дъщеря му през мобилно приложение. Обяснил, че е я сънувал и заради това ѝ писал. Момичето е посещавало хижата в Петрохан, където е медитирала. Бащата на детето също споделя за познанството си с арт-продуцента Асен Асенов. След смъртта на шестимата Асенов коментира във фейсбук, че е познавал мъжете и дори е пътувал с тях в миналото в чужбина.

Разпитите на родителите на 15-годишния Александър Макулев могат да се окажат основание самите те да бъдат привлечени под наказателна отговорност. Оказва се, че майката и бащата на убитото дете буквално са го изоставили преди пет години, когато то е било само на 10 години. Майката на Сашко, чието име не е известно, защото предоставените от прокуратурата на депутатите материали са със заличени лични данни, обяснява, че след като завършил 3 клас синът ѝ бил изпратен при Ивайло Калушев. Това станало, защото семейството имало доверие на „лама“-та.

Преди това по-големият им син живял в Мексико, а мъжът ѝ – Яни Макулев, също няколко пъти ходил в Мексико. Самата майка обяснява, че познавала Калушев от години, защото самата тя е будист и имала интерес към медитациите. Яни Макулев, който преди още да бъде открито тялото на детето му, публично заяви, че вярва на Калушев и няма притеснения за сина си; признава, че дал 10-годишният Сашко на своя познат, защото нямало как да се грижат за него. Детето било отглеждано от двамата Ивайловци – Калушев и Иванов, които му купували дори дрехите.

По думите на Яни Макулев през цялата 2025 г. Сашко е виждал майка си 2-3 пъти, а самият той за последно го видял през ноември 2025 г. От показанията на Макулев-баща става ясно, че детето почти не е посещавало училище в последните пет години. След като Сашко бил оставен в Петрохан, първоначално бил записан да учи онлайн към училище в Мексико, а по-късно Калушев го е записал да учи в частното училище „Космос“ край София. За целта родителите дали нотариално заверено пълномощно.

Друг от разпитите, които разкриват покъртителната действителност на живота в сектата е този на 10-годишния Леон. Именно неговите баба и дядо са тези, които сигнализират преди три години властите, че имат опасения за внучето си, след като детето е оставено при Калушев и групата от неговите родители. От думите на детето се разбира, че то е било силно привързано към семейството си. Казва, че най-хубавият му рожден ден е бил този, който е прекарал при баба си и дядо си в Плевен, защото тогава „цялото семейство било заедно“. Момченцето не се сеща, дали тогава е ставал на 6 или 7 години.

Леон разказва, че е пътувал в Непал с Калушев, както и в Европа със сектата. При едно от пътуванията се наложило да спят в кемпер, защото били много хора. Тогава детето е спало в едно легло с Ивайло Калушев.

Сестрата на Александър Макулев свидетелства за времето, което е прекарала с баща си и другия си брат при Калушев в Мексико. Там тя се сближила с Валери Андреев. Дори се стигнало до размяна на целувка между двамата. След като разбрал за това Ивайло Калушев бил силно афектиран и обвинил момичето, че е направила нещо нередно.

Майката на Ивайло Калушев също е разпитана от полицията. Стела Димитрова - Майсторова признава, че със синът ѝ говорили често за смъртта. Самият Калушев гледал на смъртта, не като край на живота, а като на прераждане.

Бащата на друг от загиналите – Николай Златков, разказва за визитата си в Мексико, където отишъл за да търси сина си и майка му. Мъжът потвърждава пред разследващите, че за него синът му е бил част от секта. Разказва подробно за грубото отношение на Калушев към него, който се държал надменно, когато се запознали в Мексико. Макар години по-късно, вече в България, бащата на Николай да се е срещал със сина си, също на име Николай, двамата не могли да говорят за жени. Синът му обяснил, че условията, при които живее, не позволяват създаването на семейство. Майката на Николай също е разпитана, тя обяснява, че се запознала с „лама“ Калушев покрай курсове за хипноза.



Родители или роднини на другите починали мъже – Дечо, Пламен, Ивайло, са далеч по-лаконични в показанията. Причината – контактите им били ограничени. Всички обаче споделят, че близките им от години нямали приятелки, но в същото време били увлечени към будизма.

От разпитите се разбира, че сектата на „Петрохан“ умело е укривала огромния арсенал от оръжие, с който е разполагала. Никой от свидетелите не споделя да е имал наблюдения, че Калушев и другите мъже имат множество пистолети и пушки.

Един от най-неизяснените въпроси остава финансирането. Организацията публично твърди, че не е получавала нито лев държавно или публично финансиране и че разполага със „100% частни средства“. В същото време тя разполага с оръжия, моторни шейни, дронове, униформи и сериозна логистика – разходи, които предполагат значителен финансов ресурс.

Кой е финансирал дейността на НАКЗТ цели четири години на Петрохан-скъпи ловни оръжия, автомати, пистолети, скъпи дронове с термокамери, камери за наблюдения, АТВ-та, моторни шейни и разходи по хижата?

Пари не били искани от родителите на Александър Макулев, както и от майката на Николай Златков. Майката и бащата на момичето, което е сред последните, живели с Калушев, Александър и Николай, също твърдят, че не са давали пари.

София Андреева и синът ѝ Валери обаче признават за множество преводи на пари, като никой не може да изчисли точната сума, която по признания на жената вероятно възлиза на един милион.

София Андреева споделя, че след като синът ѝ се върнал от Мексико работел във фирма, която тя свързва със столичния кмет Васил Терзиев. Но не е сигурна дали към момента, в който Валери Андреев работи там, Терзиев все още е собственик на компанията или вече я е продал на американски инвеститори.

Столичният кмет след разкритията, че е бил спонсор на Националната агенция за контрол на защитените територии, също призна, че е дарил 80 000 евро на Калушев. Това печатляващо дарение обаче не присъства в последния годишен финансов отчет на сдружението, оперирало в "Петрохан".

Значителната сума говори, че Терзиев е бил повече от близък и е познавал отблизо Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо, Пламен, Николай, а както се оказва и 15-годишният Александър Макулев.

Васил Терзиев дори сподели, че е посещавал хижата с децата си. Бившият еко-министър Борислав Сандов също заяви, че е бил 3 пъти в „Петрохан“.

Нито един от двамата, нито други публични личности, които са ходели при Калушев и групата мъже, не е признавал, че има съмнения за наличие на секта или на нездрав интерес от страна на „лама“-та към малки момчета като Леон, Александър, Николай и Валери. Общото между четирите момчета е, че „срещат“ Калушев за първи път когато са на 8, 10, 11 и 14 годишна възраст.

Разследващите са успели да проникнат в мобилния апарат на "лама" Калушев, въпреки че той е бил многократно кодиран и защитен с всевъзможни пароли. При проверката са открити десетки изображения и видеоклипове, както и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки, свързани с „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални отношения“.

На 23 август 2021 г. (министър Бойко Рашков) МВР издава разрешително на Ивайло Иванов за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. За един ден - 16 оръжия на един човек!

На 1 ноември 2021 г. (министър Бойко Рашков) МВР издава разрешение на Ивайло Калушев за притежание два бойни пистолета - автоматичен пистолет „Глок“ и страховитият револвер „Колт Анаконда“, стрелящ с патрони 44 калибър „Магнум“. Именно с револвера "Колт Анаконда" са убити 15-годишно дете Алекс и 22-годишно момче Николай в кемпера на Калушев.

През януари 2022 година на власт е правителството на Кирил Петков. Агенцията по вписванията регистрира само за 72 часа НПО-то “Национална агенция за контрол на защитените територии“-НКЗТ, на Калушев, Иванов и останалите убити на Петрохан. Министър на правосъдието е Надежда Йорданова.

Месец по-късно екоминистърът Бирослав Сандов подписва с НКЗТ споразумение, предоставяйки му да се разпорежда с държавна територия. НПО-то на Калушев прави опити да стори същото и с Министерство на земеделието, но получава отказ. Рейнджърите на лама Калушев, въоръжени до зъби, поемат контрола на голяма гранична територия от България, спират туристи, гонят ги от маршрути.

През 2022 година в МВР, ГДБОП постъпват сигнали и показания за сексуални посегателства над непълнолетни от Ивайло Калушев. Потърпевшият Валери Андреев моли МВР за дискретност и очаква държавата да се задейства. Това не се случва. Сигналите са смачкани. Жалби достигат до Калушеву който съветва майката на Валери "да си озапти сина".

През лятото 2022 година под шапката на министъра на образованието Николай Денков се открива експресно частно училище в едно село край София, наречено "Космос". По-късно проверката на МОН показа, че в това "училище" 50% от преподавателите нямат квалификация и не могат да бъдат учители, но там са покривани деца, като убития Александър Макулев, който реално не е стъпвал в училището.

На 24 февруари 2023 г. (министър Иван Демерджиев) МВР издава разрешително на 18-годишния Николай Златков за притежание на автоматичен пистолет "Хеклер и Кох". Едно почти дете - с боен пистолет!

Какво казва законът: Издаването на разрешение за 16 огнестрелни оръжия на едно лице в рамките на един ден е сериозно отклонение от стандартната практика на служба КОС-МВР. Законът не ограничава броя, но процедурата включва редица проверки, които вероятно в този случай са пропуснати или формално изпълнени. При искане на 16 броя едновременно, лицето трябва да докаже специфичен статус – например активен състезател по спортна стрелба с множество дисциплини или колекционер. Бил ли е такъв Ивайло Иванов?

Ето списъка с разрешените оръжия на Ивайло Иванов:

FABARM L4S GREY HUNTER MAXI

GLOCK / 45 PR MOS FS SET

HECKLER&KOCH / MR308

CZ-CESKA ZBROJOVKA / EVO3

ERA / —

ASE ULTRA

BENELLI / NOVA BLACK RIFLED SLUG

HENRY / BIG BOY CARBINE

BENELLI / M2 PRACTICAL SHOOT

BENELLI / M2 PRACTICAL SHOOT – цев

TRIJICON / F12

BENELLI / M2 COMFORT

BENELLI / NOVA BLACK RIFLED SLUG – цев

BENELLI / M2 RIFLED SLUG – цев

FABARM / L4S GREY HUNTER MAXI – цев

BENELLI / M2 COMFORT – цев





