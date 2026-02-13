Ники призова да помогнем на Ася!

Важен призив направи Ники Кънчев.
"Приятели, знаете отлично, че коварният рак не подбира! Атакува всеки и всички – известни, неизвестни, млади, стари, високи, ниски. Сега се е настанил в тялото и по-точно в черния дроб на един от най-популярния ни радиогласове.
Това до мен е колежката Ася Александрова, която от години владее ефира и ни е забавлявала всички нас с предаванията си, с въпросите и своето куиз шоу.
Сега обаче се бори за живота си и има нужда от средства.
Нека й помогнем!
Нека й върнем поне малко от енергията, което ни е дала на всички нас!
Отчаяна е, но нека й покажем, че сме много, когато застанем един до друг.
Начини да протегнете ръка на Асето:
Банкова сметка ДСК
Титуляр: Ася Асенова Александрова
IBAN: BG37STSA93000032451065
Revolut:
@asyauivsv
Paypal:
https://www.paypal.com/paypalme/podkrepiasya
https://pavelandreev.org/…/podkrepi-asya…/donators
Аз вече дарих! Направете го и вие!
Не е нужно да давате хиляди, а да сме хиляди!, каза още Ники Кънчев.
