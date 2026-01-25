Броени дни до края на лева. От 1 февруари в брой се плаща само в евро

Още една седмица левът остава разплащателно средство в България. След 31 януари 2026 година плащанията в брой ще се извършват единствено в евро, а националната валута окончателно ще бъде извадена от обращение. Така преходът към еврото навлиза в своя финален етап и вече ясно се усеща както в ежедневието на хората, така и в работата на бизнеса.

От първия ден на годината банкоматите в страната изплащат само евро. Търговските обекти са задължени да разполагат с наличности в новата валута за ресто и да съдействат на клиентите в процеса на адаптация. Макар че до края на януари магазините продължават да приемат плащания в левове, рестото трябва да се връща в евро, освен в случаите на временен недостиг на наличност.

За гражданите този период се оказва последна възможност да използват останалите левови банкноти и монети в ежедневните си покупки. Паралелно с това евромонетите и евробанкнотите постепенно заеха място в портфейлите, превръщайки се в обичайно средство за разплащане и част от икономическия оборот.

След 1 февруари всички банки, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, ще продължат да обменят левове в евро по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева без такса до 30 юни 2026 година. Българската народна банка ще извършва този обмен безсрочно и напълно безплатно.

От 1 февруари еврото остава единственото законно платежно средство в страната, с което формално се затваря дългият процес по въвеждането му след години подготовка и преходни мерки.

