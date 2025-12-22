Зъболекарят става лукс. Усмивката поскъпва

Усмивката поскъпва

Цените на стоматологичните услуги в България бележат почти двоен ръст и все по-често поставят под въпрос реалния достъп до качествена дентална грижа. Данни на Евростат показват, че повече от 4% от българите нямат възможност да посещават зъболекар, като причините са основно финансови, но и структурни, като липса на кабинети в по-малките населени места. Парадоксът е, че страната ни е сред държавите с най-много стоматолози на глава от населението - над 10 000, а въпреки това за част от хората услугата остава недостъпна.

Тежестта за пациентите

Покритието на денталните услуги от Здравната каса остава силно ограничено и включва едва три основни дейности - един профилактичен преглед годишно, поставяне на пломба и вадене на зъб. За много пациенти това не решава реалните им проблеми, тъй като при по-сложни манипулации разходите нарастват рязко и се поемат изцяло от личния бюджет. Именно тогава денталната грижа се превръща в сериозно финансово изпитание, което често изисква спестявания или дори заеми.

Пациенти споделят, че липсата на покритие за импланти ги поставя пред труден избор, тъй като цената на подобно лечение е непосилна за много домакинства. За разлика от чужденците, които идват в България за дентален туризъм и намират цените за изгодни, за българските пациенти те остават високи и трудно поносими. Това усещане за неравнопоставеност допълнително засилва недоволството и чувството, че системата не работи в полза на местните хора.

Наред с това се появяват и тревоги за липсата на превенция, каквато е съществувала в миналото. Пациенти си спомнят за училищните профилактични прегледи, които са позволявали проблемите да бъдат хващани навреме, и отбелязват, че днес такъв контрол липсва. За хората в предпенсионна възраст това означава страх от тежки и скъпи процедури в бъдеще, които могат да се окажат непосилни и да доведат до сериозно влошаване на качеството на живот.

Защо услугите са с по-високи цени

Сред стоматологичните среди се отхвърлят опасенията, че евентуалното въвеждане на еврото е причина за повишаването на цените. Според практикуващи зъболекари реалният натиск идва от поскъпването на материалите и консумативите, които в голямата си част се внасят от чужбина. През последните години цените на тези продукти растат устойчиво, което неминуемо се отразява и върху крайната цена за пациента, въпреки усилията на част от практиките да я задържат сравнително достъпна.

Като показателен пример се посочва широко използван препарат за кореново лечение, чиято цена през годините е нараснала многократно - от малко над 4 лева в началото на века, през постепенно увеличение в следващото десетилетие, до над 25 лева към днешна дата. Подобна динамика ясно илюстрира натрупването на разходи, което в крайна сметка се прехвърля върху пациента.

Освен материалите, върху цените на денталните услуги тежат и други икономически фактори, свързани с поддържането на самите практики. Поскъпването на електроенергията, увеличените разходи за вода и ръстът на наемите на зъболекарските кабинети допълнително оскъпяват дейността. Всички тези оперативни разходи се наслагват и оформят общото увеличение на цените, което пациентите усещат все по- осезаемо при всяко посещение на зъболекар.

Какво покрива Здравната каса при лечението

Здравноосигурените лица имат право свободно да избират лекар по дентална медицина, който има договор със здравната каса, без значение от адресната си регистрация и мястото на живеене. Изборът може да бъде променян за всяка от договорените дейности, като информацията за всички стоматолози с договор с НЗОК е публично достъпна. При всяко посещение пациентът е длъжен да представи валидна здравноосигурителна книжка, в която лекарят отбелязва извършените дейности от пакета, финансиран от касата. На практика това дава формална свобода на избор, но реалният достъп често зависи от наличието на кабинет и готовността му да работи по условията на НЗОК.

Пакетът от дентални дейности, финансирани изцяло или частично от Здравната каса, е строго регламентиран и е разделен по възрастови групи. Общото за всички здравноосигурени, независимо от възрастта, е правото на един обстоен преглед за установяване на орален статус веднъж годишно, който се заплаща изцяло от НЗОК и не изисква доплащане от пациента. Бременните жени имат право и на допълнителен дентален преглед. Именно този профилактичен елемент обаче остава единствената напълно безплатна грижа, докато при всяка следваща стъпка започват ограниченията.

За лицата над 18 години касата покрива ограничен брой лечебни дейности годишно, като те включват поставяне на пломба с химичен композит и вадене на постоянен зъб с анестезия, при които по-голямата част от стойността се поема от НЗОК, но остава и символично доплащане от пациента. Общият брой на тези дейности е до три за календарната година, което означава, че при по-сериозни или продължителни проблеми лечението много бързо излиза извън рамките на публичното финансиране и преминава изцяло на лични разходи.

Децата, протезите и специалните групи

За децата и младежите до 18-годишна възраст пакетът от дентални дейности е по- широк, като включва както пломби и вадене на постоянни зъби без доплащане, така и екстракции на временни зъби, лечение на пулпит и периодонтит както на временни, така и на постоянни зъби. Част от тези дейности са напълно покрити от НЗОК, а при други се изисква минимално доплащане. За тази възрастова група са предвидени до четири лечебни дейности годишно, като в тях могат да се включат и до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб. Лечението може да бъде извършено както от общопрактикуващ стоматолог, така и от специалист по детска дентална медицина, без необходимост от направление.

Отделно от стандартния пакет, Здравната каса финансира и възстановяването на дъвкателната функция при напълно обеззъбени лица чрез изработка и поставяне на цели плакови зъбни протези за период от четири години, включително контролни прегледи след поставянето им. За 2025 г. тази дейност се заплаща изцяло от НЗОК, без участие на пациента, като допълнително е предвидено и финансиране за изработката на самото медицинско изделие, макар и в значително по-нисък размер. На практика това означава, че базовата протеза е покрита, но всички по-модерни и функционални решения остават извън обхвата на публичното финансиране.

Системата предвижда и специален режим за уязвими групи. Психично болните лица, независимо от възрастта, могат да получават денталните дейности под обща анестезия, като те са изцяло платени от Здравната каса и без ограничение в обема. Същото важи и за здравноосигурени лица, настанени в домове за медико-социални услуги, за деца в специални училища и домове за лишени от родителска грижа, както и за лица, задържани под стража. В тези случаи изборът на лекар се осъществява служебно между регионалната здравноосигурителна каса и съответната институция.

Къде започва доплащането

Извън ясно регламентирания пакет, доплащането от страна на пациента се превръща в неизбежно. Това се случва, когато човек е изчерпал полагащия му се годишен обем дейности, когато необходимото лечение не е включено в договорения пакет или когато пациентът предпочете по-съвременни методи, материали и технологии, които не се финансират от НЗОК. В тези случаи цената се договаря директно със зъболекаря и се заплаща изцяло от пациента, което често води до значителни разходи.

Допълнителен проблем е, че неизползваните дентални дейности не могат да се прехвърлят за следваща година. Пакетът, предоставян от Здравната каса, важи само в рамките на съответната календарна година, което означава, че ако пациентът не се възползва от него навреме, правото му изтича без компенсация. Това допълнително обезсмисля профилактиката и насърчава отлагането на лечението до момента, в който проблемът вече изисква по-скъпа намеса.

Особено показателен е въпросът с ваденето на мъдреци. Здравната каса покрива екстракции на зъби без да уточнява вида им, но при по-сложни случаи, като дълбоко разрушени или фрактурирани зъби, включително мъдреци, се изисква насочване към специалист по хирургична дента на медицина. В тези ситуации НЗОК заплаща по- голямата част от манипулацията, но остава и доплащане от страна на пациента. При по- сложни интервенции може да се стигне и до насочване за амбулаторна процедура или болнично лечение по клинична пътека, като необходимостта от хоспитализация се преценява от лечебното заведение.

