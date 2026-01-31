Коктейли от пестициди! Колко са мръсни ябълките ни

Ново проучване установи наличие на токсични „коктейли от пестициди“ в ябълки, продавани из цяла Европа, и очерта мащабно замърсяване.

PAN Europe – коалиция от неправителствени организации, които водят кампании срещу употребата на пестициди – е анализирала около 60 ябълки, закупени на случаен принцип в 13 европейски държави, сред които Франция, Испания, Италия и Полша, за наличие на химични остатъци.

Организациите съобщават, че 85% от пробите съдържат остатъци от повече от един пестицид, като при някои ябълки са открити следи от до седем различни химикала, предаде АФП.

В 71% от случаите PAN Europe е засекла пестициди, класифицирани сред най-опасните в Европейския съюз – т.нар. „кандидати за замяна“, които Общността цели да изведе от употреба възможно най-скоро.

Анализът показва още, че 64% от пробите съдържат поне едно пер- или полифлуороалкилово вещество, известно като „вечни химикали“, които се срещат широко в околната среда и в продукти от всекидневието.

Остатъци от пестициди са разрешени в ЕС под определени максимални нива. PAN Europe обаче предупреждава за „коктейлния ефект“, при който потребителите са изложени едновременно на няколко пестицида в един и същ продукт.

Мартин Дермин, високопоставен представител на коалицията, разкритикува Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за това, че оценява пестицидите поотделно, а не риска от „множествена експозиция“ на няколко вещества.

„В този доклад показваме, че 85% от ябълките съдържат множество остатъци и не знаем дали са безопасни за консумация или не“, заяви той, като посочи възможни връзки с ракови заболявания и безплодие.

Ако същите ябълки се продаваха като преработена бебешка храна, 93% от пробите биха били забранени, тъй като съдържанието на пестициди надхвърля по-строгите норми за деца под тригодишна възраст, допълват от PAN Europe.

Правилата на ЕС за бебешките храни са по-строги с цел защита на ранното развитие. PAN Europe съветва потребителите да купуват био ябълки или да белят конвенционално отглежданите преди консумация.

Заедно с бананите, ябълките са сред любимите плодове на европейците и са най-широко отглежданите в ЕС, особено в Полша, Италия и Франция.

Ябълките са и сред плодовете, които се третират най-интензивно, като пестицидите се използват основно срещу струпясването – основната гъбична заплаха за овощните градини. Повече от половината от множеството ежегодни третирания – средно около 35 – са насочени именно срещу това заболяване.





