Еврото под натиск заради войната, доларът печели позиции

Еврото поевтинява спрямо долара на фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток. Общата европейска валута отслабна с 0,08% спрямо долара до 1,1495 долара, предават германски финансови сайтове.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1478 долара.

Спрямо британската лира европейската валута добавя 0,01% до 0,8639 евро за брой. Към швейцарския франк еврото отслабва с 0,09% до 0,9055 евро.

Натискът върху еврото идва на фона на засиленото търсене на долара като „сигурно убежище“ при нарастващо геополитическо напрежение. Инвеститорите пренасочват средства към американската валута, което традиционно води до отслабване на европейската. Допълнителен фактор са и очакванията, че ЕЦБ ще бъде по-предпазлива с бъдещи повишения на лихвите в сравнение със САЩ.

Пазарите следят внимателно и развитието на цените на петролни продукти, тъй като нов скок може да натежи още повече върху икономиката на еврозоната. В краткосрочен план валутните движения остават силно зависими от новините около конфликта и реакциите на централните банки.

