Най-важният метал побърка света. Случва се нещо невиждано

Най-важният метал - алуминият, побърка света. Цената му може да поскъпне до 4 000 долара за тон през следващите три месеца на фона на най-оптимистичните изгледи за цените на суровината от повече от 50 години. Това сочи анализ на Citigroup, цитиран от Darik Business Review.

Заради конфликта в Близкия изток металът преминава през едно от най-големите сътресения в предлагането от 50-те години на миналия век, казват анализатори на банката.

В началото на седмицата цената на алуминия на Лондонската борса за метали (LME) беше 3 635 долара за тон, като миналата седмица достигна четиригодишен връх от 3 767 долара.

С нарастването на вероятността от продължаващо затягане на предлагането, анализаторите заявиха, че виждат „вероятен път“ на цената на алуминия към 4 000 долара през следващите три месеца – и средно на тази стойност за втората половина на годината – ако отслабващото търсене не е в състояние да компенсира ограниченото предлагане.

Според техния бичи сценарий металът ще струва средно 5 350 долара за тон през 2027 г., като вероятността той да се реализира е 30%.

Множество алуминиеви заводи в Близкия изток бяха принудени да спрат или намалят дейността си с ескалацията на войната в Иран. Според ING, регионът допринася с около 9% от световното производство, но има много по-голям дял от морската търговия.

„След смущенията в Близкия изток, еластичността на предлагането в цялата система намаля, тъй като предлагането от Китай остава ограничено, а растежът на предлагането извън страната е недостатъчен, за да компенсира текущите дефицити“, казват от Citi.

„За разлика от предишни спадове, при които по-слабото търсене и евентуалната рационализация на предлагането разхлабиха пазара, настоящият шок е обусловен от предлагането и голяма част от пораженията вече са нанесени.“

Според Citi, Китай представлява много по-голям дял от потреблението на алуминий, отколкото по време на световната финансова криза от 2008-2009 г., като търсенето се приближава до 60% от световното, което означава, че вече няма същата способност бързо да добавя значителни обеми доставки. Това отслабва предишните механизми за самокорекция на пазара.

Анализаторите на Citi очакват намаление на предлагането с 2.7 милиона тона тази година, дори при забавящо се търсене. Само тежка рецесия, подобна на тази в началото на 80-те години или световната финансова криза, би могла да помогне за увеличаване на предлагането.

Според тях, ако потреблението на алуминий надвишава производството му, намаляването на запасите ще трябва да подпомогне дисбаланса - което Citigroup твърди, че е основният проблем, пред който е изправен пазарът в момента.

