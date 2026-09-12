Край на старите коли? ЕС въвежда нови правила от днес – ето какво се променя
Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
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Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
Пазарът е изправен пред исторически шок
Πpи cцeнapий нa cвpъxтъpceнe Сіtіgrоuр пpoгнoзиpa cpeднa цeнa oт 5350 дoлapa зa тoн пpeз 2027 г.
Пазарите полудяха. Причината е войната в Иран
Този метал би могъл да се превърне в по-евтина и по-екологична алтернатива на типичните катализатори
След като най-големият завод в света обяви извънредно решение, пазарите реагираха мигновено
"Алуминиум Бахрейн" предприе извънредни мерки
Пазарите се подготвят за сериозен недостиг
Храни индустрията и диктува новата геополитика
Европа се готви да покаже мускули в новата търговска война
Това ще помогне за запазване на работните места
Какво сочи нов доклад на агенция Fitch
Тръмп се съгласи да освободи от мита австралийските стомана и алуминий
Леярният цех ще бъде в сграда, ползвана в миналото за лющене на ориз
Алуминият бележи рекордни ръстове
В чистата си форма металът просто липсва в природата
Слух за алуминий и олово в питейната вода паникьоса жителите на Бургас. Разтревожени майки подлудиха инспекторите в РЗИ и общината. Телефоните на ВиК...
Дългоочакваният от всички фенове iPhone 6 Plus се оказа, че се огъва в джобовете. Потребители в САЩ, които вече са си закупили представения преди дни...
Японската компания Toyota планира да увеличи броя на алуминиевите детайли в конструкцията на бъдещите си модели. Това ще помогне за намаляване теглото...