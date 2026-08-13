Край на старите коли? ЕС въвежда нови правила от днес – ето какво се променя

От 13 август влизат в сила новите европейски правила за целия жизнен цикъл на превозните средства – от проектирането и производството до изваждането им от употреба и рециклирането.

Новият регламент на Европейския парламент и Съвета променя досегашните изисквания и поставя по-силен акцент върху това автомобилите да бъдат по-лесни за разглобяване, повторна употреба и рециклиране.

Идеята е след края на живота на автомобила от него да могат да се извличат повече ценни материали като стомана, алуминий, мед и пластмаса. Така ЕС цели едновременно да намали отпадъците и зависимостта си от вноса на първични суровини, предава БТА.

Колите ще трябва да съдържат повече рециклирана пластмаса

Новите правила въвеждат конкретни задължителни цели за използването на рециклирани материали в автомобилите.

От 2032 г. новите превозни средства трябва да съдържат най-малко 15% рециклирана пластмаса, а от 2036 г. делът ще се увеличи до 25%.

Европейската комисия ще определи и цели за използването на рециклирана стомана и алуминий, които трябва да започнат да се прилагат от 2033 г.

Край на износа на стари и негодни автомобили?

Регламентът предвижда и по-строг контрол върху излезлите от употреба автомобили и тяхното движение извън ЕС.

От средата на 2031 г. извън Европейския съюз ще могат да бъдат изнасяни само технически изправни превозни средства. Целта е да се спре практиката излезли от употреба автомобили да бъдат представяни като годни употребявани коли и да се изнасят в трети държави.

Ще бъдат засилени и изискванията за проследяване и събиране на автомобилите, достигнали края на жизнения си цикъл.

Новите правила вече обхващат и камиони, автобуси и мотори

Обхватът на законодателството също се разширява. Новата рамка включва камиони, автобуси и мотоциклети, наред с останалите категории превозни средства.

Според данни на Европейската комисия всяка година в Европа достигат края на жизнения си цикъл между 10 и 12 милиона превозни средства.

Новите правила трябва да стимулират и инвестициите в рециклиращата индустрия, като създадат по-сигурен пазар за вторични суровини и насърчат по-тясното сътрудничество между автомобилните производители и компаниите, които разглобяват и рециклират излезлите от употреба превозни средства.