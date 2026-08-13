Край на старите коли? ЕС въвежда нови правила от днес – ето какво се променя

От 13 август влизат в сила новите европейски правила за целия жизнен цикъл на превозните средства – от проектирането и производството до изваждането им от употреба и рециклирането.
Новият регламент на Европейския парламент и Съвета променя досегашните изисквания и поставя по-силен акцент върху това автомобилите да бъдат по-лесни за разглобяване, повторна употреба и рециклиране.
Идеята е след края на живота на автомобила от него да могат да се извличат повече ценни материали като стомана, алуминий, мед и пластмаса. Така ЕС цели едновременно да намали отпадъците и зависимостта си от вноса на първични суровини, предава БТА.
Колите ще трябва да съдържат повече рециклирана пластмаса
Новите правила въвеждат конкретни задължителни цели за използването на рециклирани материали в автомобилите.
От 2032 г. новите превозни средства трябва да съдържат най-малко 15% рециклирана пластмаса, а от 2036 г. делът ще се увеличи до 25%.
Европейската комисия ще определи и цели за използването на рециклирана стомана и алуминий, които трябва да започнат да се прилагат от 2033 г.
Край на износа на стари и негодни автомобили?
Регламентът предвижда и по-строг контрол върху излезлите от употреба автомобили и тяхното движение извън ЕС.
От средата на 2031 г. извън Европейския съюз ще могат да бъдат изнасяни само технически изправни превозни средства. Целта е да се спре практиката излезли от употреба автомобили да бъдат представяни като годни употребявани коли и да се изнасят в трети държави.
Ще бъдат засилени и изискванията за проследяване и събиране на автомобилите, достигнали края на жизнения си цикъл.
Новите правила вече обхващат и камиони, автобуси и мотори
Обхватът на законодателството също се разширява. Новата рамка включва камиони, автобуси и мотоциклети, наред с останалите категории превозни средства.
Според данни на Европейската комисия всяка година в Европа достигат края на жизнения си цикъл между 10 и 12 милиона превозни средства.
Новите правила трябва да стимулират и инвестициите в рециклиращата индустрия, като създадат по-сигурен пазар за вторични суровини и насърчат по-тясното сътрудничество между автомобилните производители и компаниите, които разглобяват и рециклират излезлите от употреба превозни средства.