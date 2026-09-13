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Скрап за $80 млн. в Афганистан

Скрап за $80 млн. в Афганистан

Кабул. Американските части в Афганистан ще спомогнат за зараждането на стоманена индустрия в страната чрез хилядите тонове непотребно военно оборудван...

05 август | 20:50
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