Свръхбогат индиец се прощава с Великобритания

Лакшми Митал, един от най-ярките милиардери на британската сцена, се разделя с Обединеното кралство. Индийският стоманен магнат, доминирал списъка на богатите на Сънди таймс цели осем пъти, е последният свръхбогат, който търси нов дом заради данъчния натиск. Очаква се той да се установи в Дубай, предаде БНР.

Най-успешният човек в историята на британските богаташи

Митал оглавява класацията за богатство в осем различни години, а през 2008 г. състоянието му достига невероятните 27,7 милиарда лири. В продължение на три десетилетия във Великобритания той се превръща в икона на бизнес елита: купува някои от най-луксозните имоти в Лондон, придобива дял в Куинс Парк Рейнджърс и дарява милиони за обществени каузи. Той финансира и Лейбъристката партия с 5 милиона лири.

Политическите промени го гонят от страната

Сега дните му като ключова фигура в британския обществен живот приключват. Според източници, близки до него, Митал напуска страната заради новите мерки срещу ултрабогатите, въведени от лейбъристите. Данъчната среда за хора като него става все по-негостоприемна, поради което той планира да прекарва по-голямата част от времето си в Дубай.

Бюджет с повишения за богатите

Новината идва броени дни преди министърът на финансите Рейчъл Рийвс да представи новия бюджет. Очаква се допълнително увеличение на данъците за най-заможните британци, като част от усилията за запълване на дефицит от 20 милиарда паунда в държавните разходи. Ударът върху богаташите изглежда вече дава резултат: Митал е просто първият от нова вълна заможни емигранти.

