Развръзка с танкера - беглец. Остана една мистерия

Дойде развръзката с танкера Маринера, който две седмици САЩ преследваха в Алтантика и той е последният, взет под прицел от американската брегова в морската "блокада" на санкционирани кораби от Венецуела.

Операцията по залавянето бе осъществена с мощната помощ на британците, а намиращите наблизо руски кораби и подводница са стоели настрана.

САЩ обявиха, че вече е издадена заповед за ареста както на кораба, така и на екипажа.

Това прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит.

Тя добави, че танкерът Marinera не принадлежи на Русия или на когото и да било друг, и извършва незаконни дейности – опитвайки се да изнася венецуелски петрол в заобиколяване на санкциите на САЩ.

Според Белия дом, корабът е плавал под фалшиво руско знаме, но всъщност не принадлежи пряко на никоя държава.

Мистерията чий е този кораб обаче остава, защото временното разрешение за плаване под флаг на дадена държава не означава, че корабът е станал нейна собственост.

Според Русия танкерът Маринера е получил само временно разрешение да плава под държавния флаг на Руската федерация на 24 декември 2025 г.

Това обяви днес Министерството на транспорта на Русия, като добави, че той се движел в пълно съответствие с нормите на международното морско право. Руснаците поискаха и хуманно отношение към екипажа.

Корабът беше санкциониран от САЩ през 2024 г. за предполагаемо контрабандно превозване на товари за компания, свързана с ливанската войнствена групировка "Хизбула".

Американската брегова охрана се опита да се качи на борда му в Карибско море през декември, докато той се насочваше към Венецуела, която администрацията на Тръмп е поставила под военноморска блокада.

Корабът отказа да приеме това и се насочи към Атлантическия океан.

Танкерът е сменил името си от "Бела 1" на "Маринера" и е прехвърлил регистрацията си в Русия, стана ясно по-рано сутринта.

След издадената заповед за арест на танкерът Marinera, включително и за екипажа, ако е необходимо, те ще бъдат транспортирани до САЩ за повдигане на обвинение, каза още Левит.

