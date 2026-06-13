Развръзка с танкера - беглец. Остана една мистерия
САЩ издадоха заповед за арест, Москва поиска хуманно отношение към екипажа
Следете всички новини, анализи и коментари за Задържан Кораб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
САЩ издадоха заповед за арест, Москва поиска хуманно отношение към екипажа
Случаят със задържането на кораба на датската компания "Мерск" в Персийския залив от ирански военни кораби е чисто финансов, заяви Хамид Реза Джаханиа...
Капитанът на кораба, задържан от Иранските власти във вторник вечерта, успял да пише на жена си, че е добре. „Не сме се чували, но ми писа есемеси, че...