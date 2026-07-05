Топ полицай скочи на Демерджиев: Сплашва съдия - това минава всички граници!

Бившият служител на МВР, топ полицаят Борислав Недев, излезе с гневен коментар за опита на вътрешния министър Иван Демерджиев да сплаши конституционния съдия Десислава Атанасова.

"Опит за сплашване ли е това?", попита Недев по повод думите на Демерджиев за Атанасова, която доказа с документи, че МВР-шефът е оповестил неверни твърдения в парламента за нейните полети със самолет. "Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото, колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват".

Според Недев подобно изказване не звучи като призив за прозрачност, а поражда сериозни въпроси дали не се прави опит да бъде обезкуражено търсенето на истината.

"Това вече минава всякакви граници. Какво означават изречените преди броени минути думи на обвиняемия за длъжностно престъпление, министър на вътрешните работи, Иван Демерджиев: "Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото, колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват"?

Забележете - това не са думи на случаен коментатор в кръчмата или на Женския пазар. Това са думи на човек, който е министър на вътрешните работи! Подобно изказване е повече от... меко казано, смущаващо. Вместо да каже: "Нека се провери всичко докрай", той казва: "Не съветвам г-жа Атанасова да рови"!?

Същата тази г-жа Атанасова, която той омаскари публично от трибуната на Народното събрание! Десислава Атанасова, по чийто адрес той изрече позорящи твърдения, без да представи доказателства за тях! И когато тази жена направи опит да защити името си, този човек си позволява подобни изказвания...

От кога проверките са нещо, от което хората трябва да бъдат разубеждавани? От кога стремежът към истината се посреща със "съвети" да не се настоява прекалено? А, ако наистина има "по-интересни факти и обстоятелства", както твърди Демерджиев, защо ги използва като аргумент някой да не "рови", вместо да настоява те да бъдат публично изяснени?

В правовата държава проверките не са заплаха - те са задължение! Заплаха за правовата държава са внушенията, че някой трябва да внимава колко настойчиво търси истината. Точно затова подобни думи заслужават сериозен обществен въпрос - това призив за прозрачност ли е или опит за сплашване и охлаждане на желанието за проверка?", написа Недев в социалната мрежа.

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