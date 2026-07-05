Ерол Мюмюн: Връзката между България и нашите сънародници в Турция остава жива

Днес заедно с Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново и заместник председател на ДПС, Атидже Алиева – Вели – народен представител и член на ЦОБ на ДПС, Айджан Ахмед – кмет на община Черноочене и член на ЦОБ на ДПС, народните представители от ДПС Сейфи Мехмедали, Тансер Бейти и Левент Апти, Невхис Мустафа - кмет на община Дулово, Неждет Ниази – кмет на община Главиница, Исмаил Ибрям – кмет на община Никола Козлево, д-р Мехмед Мехмед – кмет на община Ветово, Аднан Йълдъз - кмет на община Стамболово проведохме среща с наши изселници в Есенйурт, Истанбул, Република Турция. Това заяви Ерол Мюмюн в личния си фейсбук профил.

"Срещата беше поредното доказателство, че връзката между България и нашите сънародници в Турция остава жива, силна и изпълнена с доверие. Благодарихме им за подкрепата и доверието, които ни гласуваха на парламентарните избори през април. Тази подкрепа е оценка за нашата работа, но също така и голяма отговорност, която ни задължава да бъдем още по-активни и последователни в защитата на интересите на хората.

Представихме първите законодателни инициативи на парламентарната група на ДПС в 52-рото Народно събрание и очертахме основните приоритети, по които ще работим през следващите месеци. Обсъдихме и актуалната политическа обстановка в България, необходимостта от политики, които поставят в центъра интересите на гражданите.

По време на разговора нашите сънародници поставиха въпроси, свързани с ежедневните проблеми на хората с двойно гражданство, административните процедури, перспективите за развитието на родните им места в България..

Срещите с нашите сънародници в Турция винаги носят силна емоция, защото ни напомнят, че общността ни е единна независимо къде по света живеят нейните представители. Благодаря на всички за топлото посрещане, откровения разговор и увереността, че заедно можем да постигнем повече!", написа кметът на община Кърджали.

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