Мистерия. Кой покани Мира Добрева за вицепрезидент

Кой кандидат за президент е поканил за свой вице журналистка Мира Добрева, която през последните години общува и описва столетниците на България? Това е въпрос, който все още търси своя официален отговор.

За екстравагантното предложение съобщи лично дългогодишната звезда на БНТ, като обясни, че си дава сметка какво е нейното призвание и затова не иска да го превръща в политическа цел. Главният ѝ аргумент за отказа бил, че не вижда възможност с новата си роля да промени съдбата на възрастните хора в България, четем във „Филтър“.

Все пак журналистката не крие, че приема поканата като признание, а да каже „не“ на подобно предложение, за нея е било повече от отказ. Но това бил най-честният отговор към близките ѝ и самата нея.

Журналистката деликатно премълчава откъде е дошла поканата и кой е видял в нейно лице подходящ подгласник. Източници на вестника от „Продължаваме промяната“ заявиха, че офертата най-вероятно е била отправена от Андрей Гюров.

На Гюров му хрумнала нестандартната идея да покани известната журналистка за вице, за да спечели гласовете на възрастните хора, които симпатизират на Добрева заради интереса, който тя проявява към живота и проблемите им.

Малко вероятно е Добрева да е била поканена за подгласник от бившия министър на отбраната Николай Ненчев, който бе номиниран за поста от БЗНС. Земеделският съюз се мотивира, че залага на своя бивш лидер, защото били налице заплахи пред финансовата стабилност на страната, както и пред европейската ни ориентация. Според БЗНС е застрашен дори демократичният конституционен ред, а Ненчев би гарантирал неговата стабилност.

Позицията на Земеделския съюз предизвиква доста остроумни коментари в социалните мрежи, където кандидатурата на Ненчев е подложена главно на иронични атаки заради спорния политически авторитет на кандидата за президент.